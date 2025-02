Libra: los mercados estuvieron en la luna, pero ignoraron el horóscopo

Por Adrián Simioni

Finalmente, al menos por ahora, no hubo conflagración, no hubo derrumbe ni catástrofe, como anticipaba el horóscopo de las finanzas. Los mercados financieros ni se enteraron del escándalo de Libra, donde Milei apareció promoviendo o difundiendo –usted elija el término- un sistema para capitalizar emprendimientos empresariales argentinos que terminó siendo una aparente estafa con una moneda virtual que al final no era más que un artilugio. La jugada deja abiertos interrogantes: ¿Milei lo hizo por entusiasta, como ha dicho él, o porque él y/o su entorno participaron activamente en esto con el fin de estafar dinero para bolsillos privados o para la campaña política?

Lo que es indudable es que Milei se pegó un tiro en el pie que hiere tanto su credibilidad –que es su único capital político- como su discurso y su propia identidad temperamental y urticante.

Por eso la pregunta era cómo reaccionarían los mercados. El lunes cayeron casi 6% las acciones en la Bolsa de Buenos Aires y el valor lo bonos de la deuda soberana argentina bajó 3%, mientras el blue pegaba un salto que el martes por la mañana se estiraba hasta los 50 pesos, la mayor suba en mucho tiempo. Pero el lunes no operaba Wall Street. Así que había que esperar hasta ayer martes para ver qué pasaba. Y la verdad es que no hubo martes negro.

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York arrancaron para abajo hasta alcanzar la caída del lunes en Buenos Aires, pero luego remontaron y terminaron arriba. Y en Buenos Aires las acciones recuperaron lo perdido el lunes y una décima más. Los bonos también se pusieron casi a tono con la baja del lunes, pero la pérdida fue menor y el riesgo país quedó bien debajo de los 700 puntos. Y el blue se recuperó en buena medida ayer.

No hubo martes negro. No quiere decir que el partido terminó. Hay que ver qué pasa con la reputación de Milei. Si el escándalo derivara en un juicio político con perspectivas de prosperar, se pondría en duda su capacidad para seguir llevando adelante su plan de austeridad fiscal antiinflacionario. Crecería el temor de que el Partido del Estado, ese que representan el kirchnerismo junto a la izquierda, muchos radicales, el massismo y el larreísmo, junto a centenares de gobernadores e intendentes y a cientos de miles que hace décadas viven de contratos, licitaciones, subsidios y salarios que pagaba la inflación, pueda volver a tomar el mando. Y ahí te quiero ver.

Por ahora, no sucedió. No hubo martes negro por Libra. Los mercados estuvieron en la luna, pero ignoraron lo que había pronosticado el horóscopo.