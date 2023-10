La única idea nueva y picante del debate: a que no la viste

Adrián Simioni

Hubo pocas ideas originales e interesantes en el debate presidencial. Pero sí hubo una. Y pocos se detuvieron.

El autor fue Juan Schiaretti, el candidato de Hacemos por Nuestro País.

Fue al principio, en el bloque referido a la economía. Allí Schiaretti tiró insistió en lo que todo el mundo ya sabe: para terminar con la inflación “hay que acabar con el déficit fiscal y tener un banco central que custodie la moneda y tenga independencia, con un titular de la oposición y que no financie al poder político”. La idea está casi escondida, pero podría ser revolucionaria: darle directamente el manejo del Banco Central a la oposición. Una idea buena, bonita y barata. No hay que sancionar ninguna ley. No hay que ponerle una bomba al Banco Central. No hay que dolarizar. Es simple, limpio y sencillo.

Schiaretti no amplió el tema. Pero se puede deducir el razonamiento que hay detrás.

En primer lugar, el presidente que asuma el compromiso de dejar que la oposición designe al presidente del Central directamente se ataría las manos. No podría hacer que el presidente del Central obedezca su orden de emitir dinero espurio para financiar un gasto desorbitado, demagógico, un plan platita tras otro, que es lo que sucede ahora.

Los opositores tendrían una fuerte llave para impedirle al presidente de turno eternizarse en el poder emitiendo dinero para comprar gobernadores, diputados, sindicalistas, empresarios, jubilados que nunca trabajaron, empleados públicos, etc. El Ejecutivo no podría hacer política con la plata pública.

Y esto sería así no sólo porque a los opositores les convendría impedirle al Presidente financiarse con emisión, sino porque, si lo permitieran, ellos también –y no sólo el gobierno- serían los responsables de la inflación que generaría la emisión.

Hay otra ventaja: los propios opositores, al sancionar el presupuesto, se cuidarían de proponer gastos absurdos imposibles de pagar, como el 82% móvil y esas cosas que todos los opositores proponen cuando están en la oposición. Porque el gobierno ellos mismos estarían forzando al Banco Central a emitir dinero y generar inflación. Y los responsables serían ellos, porque ellos manejan el Central.

Es muy interesante la idea porque hasta podría ser una forma de terminar con la grieta financiera: porque sería una especie de candado que forzaría un pacto, una política de Estado, donde tanto opositores como oficialistas quedarían atrapados en la imposibilidad de emitir. Es casi un ejercicio de la teoría de los juegos.

Lo más sugestivo es que, probablemente, es lo que termine sucediendo. Las actuales autoridades del Banco Central no están designadas de acuerdo a la ley. Y el próximo presidente –cualquiera que sea- no va a tener la cantidad de votos en el Congreso para nombrar al presidente del Banco Central en comisión y sin cumplir la ley, como está designado hoy Miguel Pesce. Atención con esto.

Y lo más curioso de esta idea es que Schiaretti no la haya desarrollado hasta ahora en la campaña. No la explicó, no la divulgó. No la hizo caballito de batalla en la desigual batalla que tiene que pelear el único candidato del interior del país para que lo escuchen los porteños y conurbanitas que eligen a los presidentes argentinos.