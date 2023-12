Esperando el paquete de Milei: ¿qué es la "desregulación"?

Adrián Simioni

Estamos a horas de que Javier Milei presente su megaplan para desregular la economía. ¿Qué significa desregular? Se usa mal la palabra. En realidad es cambiar una regulación por otra, que se supone que es mejor. En el caso de Argentina lo que hay son regulaciones absurdas, burocráticas, ineficientes, que llevan a tener un Estado elefantiásico, con un montón de empleados haciendo cosas innecesarias, o haciéndolas mal o no haciendo nada.

Pocas veces Argentina tuvo esa vocación reformista. La más ambiciosa fue la de Domingo Cavallo y Carlos Menem. En 1991, por ejemplo, Cavallo sacó un famoso decreto de desregulación que hizo de todo. Desde abolir las prohibiciones que había para que hubiera dos farmacias en el mismo barrio y que les prohibía abrir las 24 horas hasta liquidar las Juntas Nacionales de Granos que habían condenado al campo al atraso tecnológico y al estancamiento: durante décadas cosechara siempre las mismas toneladas.

Chile, Nueva Zelanda, Irlanda son algunos de los campeones mundiales de la liberalización de reglas que asfixiaban a sus economías y que generaron historias de enorme éxito. Argentina dio marcha atrás. En 20 años se hicieron desastres.

Un solo ejemplo, que tomo de la diputada Daiana Fernández Molero, exfuncionaria de Macri. Fernández Molero señala el absurdo de que en Argentina se necesita el mismo permiso burocrático para importar un par de zapatillas y un arma de fuego. A ambos se les aplican las Licencias No Automáticas de Importación. Varios países las usan, pero sólo para armas de fuego, venenos u otros productos peligrosos. No para zapatillas y cualquier otra tontería. El 41% de todas las cosas que se pueden llegar a comerciar (y ese 41 se aplica sobre las que más se comercian) requieren un permiso en Argentina. Se usan no para cuidar a los consumidores para proteger a muchos rubros de la competencia, con lo que los consumidores terminan perjudicados. Por eso la ropa, por ejemplo, es tan cara en Argentina.

A los permisos los tiene que procesar un enorme y caro aparato de burócratas. Eso da lugar a muchísima ineficiencia, discrecionalidad y corrupción. Vieron por ejemplo que uno entra al aeropuerto y hay una nube de empleados aduaneros caros hurgando una valija a ver si encuentran una Epilady o una tablet comprada afuera. Un absurdo caro y ridículo que no se ve en ningún otro país del mundo. Ese es el Estado caro, deficitario, que emite y genera inflación.

Pero hay algo peor cuando todas estas normas asfixian la vida económica hasta matarla. Primero, ¿quién invertiría en un país donde no sabés si te van a aprobar la importación de insumos?

Pero esto es sólo el caso del comercio exterior. En cada plano hay un ejemplo. Por dar uno famoso: en los registros automotor hay hasta 43 aranceles aplicables a las transacciones con autos. En promedio, en una transferencia se aplican 11. A un costo histórico aproximado de 1.200 dólares. Sólo porque es un sistema decrépito que nadie quiere cambiar para que registrar un auto sea más seguro, más barato y muchísimo más ágil.

Por dar otro ejemplo que tiene que ver con las regulaciones laborales: Argentina es uno de los pocos países que van quedando donde los conductores no pueden cargar su propia nafta sólo porque lo prohíbe el convenio de los estacioneros. Podríamos ir a una desregulación parcial, sin echar a nadie, pero permitiendo que las estaciones no tengan que reemplazar a quienes se jubilan. Eso abarataría el combustible en un 15%, pero no lo hacemos. Está mal regulado. Y nos obliga a seguir destinando recursos a una tarea que ya no es necesaria, en lugar de destinarlos a cosas que sí lo son.

Si queremos crecer y tener buenos salarios es imprescindible abrir las tranqueras en la que están atrapadas la creatividad, la inversión, la vocación emprendedora, el riesgo y el ahorro. Hay que dar vuelta este país como una media. Hasta que no lo reconozca ni la madre que lo parió. Ojalá se haga.