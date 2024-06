¿Cuánto perderán los riojanos con los bonos "Chacho"?

Adrián Simioni

Finalmente el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, empezará a pagar parte de los sueldos públicos en Bocade, los bonos de cancelación de deuda ya conocidos como "Chachos".

Ahora, en julio, funcionarios y autoridades comenzarán a cobrar una fracción de sus sueldos –entre 50 mil y 100 mil pesos- con esos papeles. Y en agosto todos los empleados recibirán una suma única de 50 mil pesos, también en “Chachos”.

Como se ve, Quintela demoró todo lo que pudo el uso del bono y va a tratar de limitar su uso. Y tiene razón. El margen que tiene para emitir un papel es muy chiquito. El riesgo de que el “Chacho” termine sin valer ni siquiera el costo de su impresión es muy alto.

¿Por qué? Varias razones. En 2001, cuando casi todas las provincias e incluso la Nación emitieron estas cuasimonedas, faltaban pesos, había iliquidez. Y no hubo inflación en pesos más allá del salto inicial de la salida del 1 a 1. Ahora es distinto. La emisión de papeles se agregará al exceso de pesos.

Segunda: La Rioja produce muy pocas cosas porque casi todos son empleados públicos. Desde hace años la Nación le manda pesos de la coparticipación para que pague los sueldos y el resto del país le manda bienes de consumo.

Los pesos van a La Rioja y allí rebotan y vuelven a cambio de lo que los riojanos consumen. Pero los “Chachos” no van a tener adónde ir. A las empresas del resto del país que todos los días venden sus cosas en La Rioja los “Chachos” no les servirán de nada. No los pueden usar. Hay muy poquita demanda para la cuasimoneda. Las monedas malas siempre desplazan a las que son mejores. Si Quintela se entusiasma, pronto La Rioja estará inundada de “Chachos” y tendrá menos pesos que ahora.

Tercera. La única demanda real de “Chachos” será la propia Provincia, que los recibirá para el pago de impuestos. Pero acá pasa lo mismo: apenas el 10% de la recaudación de La Rioja es propia. También es una demanda menor.

La cuestión tiene muchas pequeñas cuestiones prácticas. Por ejemplo, no podrá usarse en las aplicaciones, que no existían hace 30 años. Ni siquiera en cajeros automáticos. Sólo papel. Por eso el gobierno riojano ha pensado en disponer cajeros humanos. Será un viaje al pasado.

Y finalmente tendrá el impacto más importante: cuánto poder adquisitivo perderán los riojanos. ¿A cuánto cotizará el “Chacho” con todo esto. El martes, el mediático influencer Carlos Maslatón hizo la primera oferta pública: dijo que hasta el viernes está dispuesto a pagar 130 dólares por 200 mil Chachos. Esto da una cotización de 1.538 pesos por dólar o por 1.365 pesos. E implica una pérdida de poder de compra para quien cobre un sueldo en Chachos de algo más del 11%. Es muy optimista. En el 2001 hubo bonos que cotizaban apenas a 49 centavos.

Ante esto pueden pasar dos cosas. Si todo el mundo acepta los bonos para las transacciones, entonces es probable que los precios suban en La Rioja y que los que tienen pesos subsidien a los que cobran en Chachos. Es poco probable.

Lo más probable es que las cosas terminen siendo más caras si las pagás en Chachos que si las pagás en pesos. Por eso Quintela ya amenazó a los comercios que no los reciban.

Claro: todo dependerá de cuántos Chachos emitan.

En el fondo, La Rioja necesita un gigantesco ajuste en su aparato estatal inviable y que su economía privada crezca y produzca algo real. Pero ese es un ajuste que Quintela se resiste a encarar. Entonces se hará este ajuste de sueldos, en el que todos serán un poco más pobres, sin cambiar las cuestiones de fondo. En lugar de hacer un ajuste para mejorar, harán un ajuste para seguir empeorando.

Con un agravante: lanzar bonos es fácil. Lo difícil es salir. En 2003 los bonos provinciales se rescataron porque la Nación se hizo cargo de ellos. Acá no está claro que en algún momento todos los argentinos vayan a hacer el esfuerzo de rescatar los papelitos pintados de una sola provincia.

