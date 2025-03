Un ejemplo de esfuerzo y perseverancia

Por Fernando Genesir

Siempre es un placer estar en Mendoza. Nos quedamos a propósito de La Vendimia y vinimos a esta tierra del sol y del buen vino, la cuna del Malbec, el corazón de la industria vitivinícola argentina.

Para seguir buscando La Argentina posible, en realidad no es que la buscamos, la mostramos porque hay, la encontramos, porque está y la compartimos, la transmitimos.

Llegamos ayer apenas nos bajamos del avión, nos fuimos a Chocolezza. Esta es la tierra del sol, del vino, de las frutas y fábrica de alfajores y de chocolates y de helado.

Chocolezza es una familia, pero hoy ya es una empresa con proyección nacional, una familia que empezó haciendo alfajores artesanales en 1979.

Rubén Juárez y su esposa empezaron haciendo alfajores y hoy se han convertido en una empresa nacional, porque en más de cuatro décadas, desde aquí en 1979, vienen creciendo, invirtiendo, expandiéndose.

Se me hace agua la boca mientras hablo y me acuerdo de los alfajores que comí ayer, tengo para llevarles, antes que me mañé, antes que me pillo, tengo, muy bien, el único problema es que no me viene con valija.

Me viene solamente con una mochila, yo siempre livianito y no sé si me los van a dejar subir en el avión, así que bueno, pero voy a hacer el intento.

Tenemos mucho para contarle, porque además vamos a tener una mañana con muchas notas, entrevistas, con todo lo que hay por la vendimia y por lo que es Mendoza en materia de producción y de calidad de vida.

En Mendoza, ¿hay la cantidad de basura que hay en la ciudad de Córdoba después de varios días de feriado? No, no, definitivamente no, es más, lo contaba esta mañana en La Popu, porque estamos en el estudio móvil de Cadena 3 Argentina.

Apenas llegué a la plaza, 5.40, la primera sorpresa fue el riego, la segunda sorpresa, 5.50 ya había gente laburando, limpiando, estaba limpia la plaza, estaba intacta, impecable.

¿No seremos nosotros? No, no, no te digo yo en el Patio Olmos (de la ciudad de Córdoba), donde se dieron los festejos por el campeonato de Talleres, te digo en los barrios, donde todavía no se termina de normalizar la situación de la recolección.

Hay algo que no estará funcionando bien en la recolección, y otra que no funciona bien con nosotros los vecinos, y la cuestión de dejar la basura a cualquier hora y que no nos importe nada.

Mendoza puede, no sé cómo hacen en otro país. Sí, va a ser tema también del Yendo en el YouTube, ¿Se puede?, es la pregunta que nos vamos a hacer.

Está todo controlado y ordenado, estoy en estos momentos viendo a un señor que está en la plaza con su perro, y saca su bolsita y levanta el excremento del perro, es como si fuera otro país.

Vuelvo con La Argentina posible, que estamos viendo acá en Mendoza, y con esta familia. Rubén Juárez, el que pensó, empujó, inició esta Chocolezza con su mujer.

"Por ahí yo comentaba con alguna persona, mirá, necesito hacer tal y tal cosa, y me decían, mirá, tenés que esperar, no, ahora no es momento, pero eso es mentira. Siempre es el momento, y el momento que uno pierde, lo pierde, y es muy difícil recuperarlo", dijo Juárez.

"Ni para comprarte una casa, ni para comprarte un auto, ni para abrir una panadería, ni para casarte, como que… Siempre es el momento, siempre", agregó.

"Hay que ser muy perseverante, constante y honesto, que es la cosa que hay que tener, todas esas cualidades como para poder perseverar en todo esto", sumó Juárez.

No pidieron un crédito hasta ahora, nunca, todo lo hicieron, todo lo que crecieron, con ahorro, con esfuerzo, con dedicación, con perseverancia.