El camino de Asís a Roma: un viaje que abre una forma distinta de ver el mundo

Por Fernando Genesir

Estamos en Roma, cerrando este camino de los dos Franciscos, dando los últimos pasos. Estamos en el final del recorrido, y estamos acá en la Plaza de San Pedro.

Es un final lleno de emociones, como lo fue todo el recorrido de Asís a Roma.

Yo quiero dar estos últimos pasos con ustedes, que terminemos juntos el recorrido, porque con ustedes empezamos juntos este camino. Venimos recorriendo este sendero, siguiendo la huella que marcó San Francisco y que retomó el Papa Francisco.

Empezamos hace varios días en las afueras de Cortona, con vista al lago Trasimeno, pasando por colinas, por murallas, donde convivieron etruscos y monjes. Pasamos por los primeros asentamientos franciscanos que eran cuevas en las laderas de la montaña y llegamos hasta Asís, la ciudad medieval y franciscana, el lugar donde nació y donde murió San Francisco.

Y después pasamos por Spoleto y de ahí, de ahí fuimos a Rieti y finalmente llegamos a Roma. Y estamos acá, estamos caminando hasta el centro de la Plaza de San Pedro. Estamos caminando mientras yo salgo al aire y los invito, los invito para que caminemos juntos.

Los oyentes desde cada rincón del mundo y nosotros con Agustín acá en Roma. La invitación siempre es para que caminemos juntos. Y la invitación es amplia, porque de verdad es otro camino y no importa dónde estés, no importa qué hacés, ni qué bandera levantás, ni cuál es tu religión.

Porque no es un viaje religioso, es un viaje emocional, espiritual y hasta te diría un viaje interior. Alguna vez le pregunté a un peregrino italiano por qué tanta emoción? Y me contestó: "Cuando hagas el camino lo vas a entender y si no lo intentás, nunca lo vas a saber".

Nos quedarán 30 o 40 pasos para llegar hasta el centro del Vaticano. Ahora estamos terminando el camino de los dos Franciscos y me parece que el mensaje es ese, que el camino es un desafío para cualquier camino que emprendas en la vida.

Esta me parece la idea con la que venimos. Yo no sé si en estos momentos puedo describir todo lo que me pasó, tanta emoción, tantos sentimientos, tantos pensamientos, tantos momentos, tantos lugares, pero sí puedo decirles que es un camino zigzagueante como la vida, un camino que tiene subidas y bajadas.

Un camino que tiene momentos en los que estás solo y otros en los que te ves muy acompañado por gente que vos no conocés, que no estuviste nunca cerca, que no viste nunca, pero que comparte con vos en un momento del camino, una charla, una sonrisa, un destino, porque coincidimos en el camino y porque allá vamos y aquí estamos terminando este camino.

El silencio, ahora no tanto porque estamos entrando en la plaza, pero el silencio te acompaña todo el tiempo y entonces te acordás de todos y de todas.

Es un silencio que también te ayuda a pensar en tu propio camino. Es el silencio que contrasta con ese ruido habitual de la vida acelerada que llevamos en cada lugar, en cada rincón donde vivimos.

Por eso te digo que está bueno hacer estos caminos, que hagas el camino que hagas. Lo importante es hacerlo.

Hacer el camino de Asís a Roma no es solo atravesar parte de Italia, es atravesar siglos de historia, de espiritualidad, de humanidad.

Recorrer este camino no es seguir solo una historia. Me parece que la idea, y termino con esto, es hacer caminos, es abrirse a una manera distinta de ver y estar en el mundo, de mirar con otros ojos, de volver a lo esencial.

