Crece el alquiler de gallinas en EE.UU. por la suba de precio de los huevos

Por Fernando Genesir

En Estados Unidos la situación se torna crítica respecto al aumento de precio de los huevos, tanto que algunos norteamericanos consideran la opción de alquilar gallinas ponedoras.

Este fenómeno surge como respuesta a los altos costos de los huevos en el mercado, donde se pueden pagar hasta 15 dólares por una docena.

El concepto de alquilar gallinas puede parecer extraño, pero empresas como Rent the Chicken facilitan todo lo necesario para tener un gallinero portátil. Por aproximadamente 600 dólares, se puede alquilar una gallina ponedora por seis meses, lo que resultaría más económico que comprar huevos en la tienda. Esta tendencia ha comenzado a ganar popularidad en varias regiones del país.

En tiempos de aumentos de precios, la idea de criar gallinas vuelve a ser atractiva. Sin embargo, la regulación sobre la tenencia de animales en zonas urbanas puede ser un obstáculo.

En Argentina, la posibilidad de tener gallinas como mascotas podría abrir un debate interesante. La nostalgia me lleva a recordar cómo nuestras abuelas tenían gallineros en sus casas. La pregunta es: ¿por qué no podemos hacerlo ahora? Quizás una gallina como mascota no sea tan descabellada si se considera que hay personas que tienen otros animales en espacios reducidos.

El alquiler de gallinas también plantea un aspecto comercial interesante. La idea de alquilar gallinas para obtener huevos frescos podría ser un nuevo negocio en auge. En un contexto donde los precios de los alimentos continúan en aumento, esta alternativa podría ser una solución viable para muchos.

Sin embargo, no todo es sencillo. Existen organizaciones que defienden los derechos de los animales y critican las prácticas de cría intensiva. En España, por ejemplo, hay una ONG que sostiene que las gallinas son forzadas a poner más huevos de lo que deberían. Este tipo de debates agrega una capa de complejidad a la discusión sobre la tenencia de gallinas.

En conclusión, el alquiler de gallinas en Estados Unidos es una respuesta creativa a un problema de precios.