Qué arriesga el presidente Milei al bancar tanto a la ministra Sandra Pettovello

Pablo Sirvén

¿Qué arriesga el Presidente Milei al bancar tanto a la ministra Santa Pettovello? Acá se puede hacer la comparación muy pero muy rápido con la anterior crisis de hace días. Revisemos cómo estuvo el presidente Milei en los primeros cinco meses: bastante plácidos, más allá de algunas cuestiones sobre sueldos, dengue, la marcha universitaria.

Y ahora parece que entramos en una vorágine, como si estuviéramos en una montaña rusa de pronto, ¿no? O sea, parece que estuviéramos en una montaña rusa. Si comparamos ahora esta crisis con la salida de Nicolás Posse, de la jefatura de Gabinete, casi Milei firmó el decreto y se fue a su viaje a Estados Unidos y a El Salvador. Y Francos asumió completamente tranquilo, incluso con la famosa foto de todo el Gabinete tomando un café. Acá no pasa nada, ¿no?

Pero todavía nos pasan dos cosas, ¿no? El tema de los alimentos, si se vencen, si no se reparten. El tema de los sobresueldos, que no está superado, si se compran dólares. Siguen cayendo funcionarios y no hay reemplazos a la vista, porque el Presidente no tiene esa voluntad de hacerlo, con el agravante que tampoco funciona y es poco práctico para un manejo eficiente esa superestructura que tiene Capital Humano con materias tan diferentes bajo su techo como Acción Social, Trabajo y Educación.

Un poco es lo que pone hoy el ojo también Cristina Kirchner si se analiza el currículum de Sandra Pettovello: ella tiene una licenciatura en Ciencias para la Familia en la Universidad Austral. Después tiene cursos de posgrado con Políticas Familiares de la Universidad de Cataluña. Cursos en Adicciones, en Crianza, en Selección de Personal. Hasta en reiki tiene. Parecido a todas materias relacionadas un poco con el tema de Acción Social.

Ahora, en Educación y Trabajo directamente no se habla porque no da gasto. O sea, Acción Social ya era un Ministerio muy grande con todas estas complicaciones. Ya las tuvo en su momento Daniel Arroyo, también está Victoria Tolosa Paz ahí entre medio, siempre con polémicas. Y a esto hay que sumarle la inexperiencia a la función pública que se complejiza por esta superposición. Igual, el Presidente eleva la apuesta.

Dice, "no vaya a ser que tiren un muerto". Es muy difícil eso, muy grave lo que dijo. No se sabe de qué lado, si es una persona que se muere de hambre, si es alguien de La Libertad Avanza. La Ministra hizo declaraciones, dijo que "por más que nos amenacen no nos van a intimidar. Me están haciendo causas falsas". Es complejo.

Está el factor Leila Gianni, que es la secretaria Legal de Capital Humano, que viene de varias administraciones. Hace pocos meses estaba con Sergio Massa y ahora es una conversa total del oficialismo. Mañana se va a presentar en la Sala 2 de la Cámara Federal porque un poco van en queja porque dice que el juez Sebastián Casanello había exigido que en 72 horas presentara un plan de distribución y de inmediata ejecución.

Gianni también duplica la apuesta. "No vamos a permitir que nos diga cómo ejecutar una política pública", dice.

Casanello ahora está apurado por resolver causas que durante mucho tiempo parecían no importarle. Claro. Lejos del control de daños, todavía no hay control de daños, a pesar que salió el Presidente, salió la propia ministra (que en general no habla) por supuesto el vocero presidencial Adorni.

Está lejos de estar solucionado el tema y por el momento el Gobierno no parece estar sacando otra historia o relato para distraer. Es realmente la primera crisis muy fuerte que está teniendo la gestión de Milei.

