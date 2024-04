Milei, una presidencia siamesa

Pablo Sirvén

Los siameses es esa pareja de mellizos o gemelos que comparten un mismo cuerpo. Metafóricamente hay algo de eso en Javier Milei y Karina, su hermana y Secretaria General de la Presidencia, aunque su protectora desde la infancia en esas historias un poco oscuras de maltrato familiar.

Algunos dicen que es la que mantiene cierta inestabilidad emocional al jefe de Estado, como que Karina sería algo así como el hilo de un barrilete. Milei, de otro modo se volaría, vaya a saber a dónde.

Ahora, es una personalidad cada vez más influyente en el Gobierno, de la que pocas cosas se saben. Hasta hace no mucho tiempo era una repostera, pero también estudió y se recibió licenciada en Relaciones Públicas, fue egresada a la Universidad Argentina de la Empresa, estudió Marketing y Comunicación en la Universidad de Belgrano, lectura de tarot, artista de bricolaje, tenía con una socia un taller de reparación de neumáticos. Es decir, bastante variado el panorama de intereses.

La que tiene que ir atajándolas es Karina Milei. Y la gente que la va conociendo dice que tiene mucho sentido común, que escucha, que toma nota, pero pocos le escuchamos a ella su voz. En un audio, ella habla y dice una cosa que a Mauricio Macri no le gusta nada, pero nada.

"Cuando Macri asume, la gente lo vota para tener un cambio, y realmente no lo supo aprovechar. Ese cambio realmente no funcionó, la gente quedó muy decepcionada, y también él la trajo a Cristina otra vez. Yo me acuerdo cuando cantaban en todos lados y decían no vuelven más, y al final volvió, está acá, nos está gobernando, es otro desastre, porque realmente lo que estamos viviendo es un desastre. Nosotros habíamos llamado a los medios para que lo cubran, y no vino ni un medio a cubrirlo. ¿Por qué? Porque lo querían visibilizar", dijo Karina Milei Viste en la época todavía que gobernaba Alberto Fernández.

Karina Milei ya está mirando el panorama de las elecciones de 2025. ¿Y qué quiere hacer? Quiere convertir a La Libertad Avanza, que hasta ahora fue como una especie de requecho de sellos provinciales, un rejunte propiciado, para convertirlo en un potente partido nacional, en los 24 distritos el año próximo e intentar sumar desde ahí legisladores, que es un punto más flaco.

Ahora, Karina, ¿Qué va a hacer? Va a ser presidenta de ese partido, que si a Milei le va más o menos bien y pega un par de goles y baja efectivamente la inflación, bueno, ese apellido Milei pagaría más si estuvieran las boletas. El presidente no va a poder estar y el único apellido Milei que conocemos es el de Karina.

Pero Karina no tiene claro la fuerza que tiene. Con Javier Milei, es una presidencia siamesa o doble, porque ella realmente tiene mucho peso y toma mucho control de los temas de la actual gestión.

Si doman la inflación, me parece que vamos a tener Milei para rato. Y si no, ya veremos.

