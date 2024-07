Un veterano de Malvinas y su desafiante recorrido por el Camino de Santiago

El comodoro retirado Carlos "Charly" Alfredo Rinke, veterano cordobés de la Guerra de Malvinas, se encuentra realizando el Camino de Santiago, en Europa. A sus 68 años, este expiloto argentino se encuentra realizando el camino más largo, que consta de más de mil kilómetros.

"Estoy haciendo este camino para darme cuenta que uno sigue vivo y sigue pudiendo hacer cosas que un poco trascienden o que son desafiantes", declaró Rinke.

"Era uno de los desafíos que me propuse antes de llegar a los setenta y poder hacerlo", recordó el expiloto de Malvinas.

Rinke fue parte del grupo audaz y corajudo de pilotos argentinos destacados en la batalla aérea durante la Guerra de Malvinas. "Este viaje que estoy haciendo es una prueba para ver hasta dónde el físico puede aguantar".

"Hoy (por este viernes) cumplo los 30 días prácticamente de caminata, pero con un par de días de descanso intermedios, que uno tiene que planificar también porque para darle descanso a los pies y al físico", explicó en diálogo con Cadena 3.

Y añadió: "Un dato no menor es que tengo 68 años. O sea, estoy cerca de los setenta, soy uno de los más jóvenes de mi generación de la guerra, de los pilotos, soy una de las promociones más jóvenes, pero ahora estamos llegando todos a los setenta. Entonces, esto era uno de los desafíos que me propuse antes de esa edad y poder hacerlo. Hace 30 días que estoy caminando y me faltan 10 para llegar a Santiago".

Además del reto físico, Rinke mencionó el aspecto religioso del camino. "Hay un gran aspecto religioso de la peregrinación, si bien hay mucha gente que lo hace por otros motivos particulares, deportivos o turísticos", concluyó.

Rinke se encuentra actualmente transitando el sector francés del Camino de Santiago de Compostela. Este tramo es la ruta por excelencia, con más tradición y la más popular. Es el camino más conocido del mundo, en gran medida porque es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

El sector francés del camino recorre el norte de la Península Ibérica desde Saint Jean Pied de Port, la última ciudad francesa, hasta Santiago de Compostela. Un total de 743 kilómetros divididos en 33 etapas de aproximadamente 25 kilómetros cada una.

Entrevista de Miguel Clariá y "Chema" Forte.