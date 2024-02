El hermanamiento con el Camino de Santiago de Compostela

José María ''Chema'' Forte

Me pregunto: una vez hermanados los Caminos de Santiago y Brochero, ¿en qué se pueden ayudar?

La experiencia europea es la de recuperar un camino de peregrinaje con más de mil años de historia, pero que en el siglo pasado estuvo a punto de desaparecer. El impulso del Papa Juan Pablo II, a principio de los años 80, y el trabajo de las autoridades políticas y eclesiásticas de Galicia han conseguido impulsar los diferentes caminos que convergen en Compostela.

En el caso del Camino de Brochero estamos hablando de un santo más humano, más palpable, presente todavía en sus obras. Este factor puede favorecer que sean miles los peregrinos, que van a demandar seguridad y servicios como ocurre en Compostela. El reto fundamental es ese, porque no se trata de turistas, sino de peregrinos.

La tradición cristiana asegura que uno de los apóstoles más destacados, Santiago, huyó a Hispania y murió en un lugar que hoy se llama Compostela. En el año 820 se encontró su tumba y tres siglos después se convirtió en un lugar de peregrinación. Los caminos medievales, especialmente el francés, se fueron haciendo populares hasta que diez siglos después apenas llegaban a la Catedral de Santiago 209 peregrinos por año. En 1980, el Papa Juan Pablo II, junto al gobierno gallego, apostaron por reimpulsar este camino y, de hecho, en el primer Año Xacobeo llegaron 99.000 peregrinos y tres décadas después, en 2023, medio millón. Este es el reto del Camino de Brochero, que ahora tiene el apoyo del Papa Francisco.

Quien camina a Santiago no es un turista, es un peregrino y la diferencia es muy importante. Para el deán de la Catedral compostelana, José Fernández Lago, este aumento exponencial de peregrinos se debe a que no es algo meramente humano, hay una llamada espiritual detrás. Y esa espiritualidad no es sólo de la fe católica. En 2023 llegaron a la tumba de Santiago medio millón de peregrinos, más de la mitad desde fuera de España. Y eso que no ha sido un Año Santo. En 2027 se va a celebrar el próximo año jubilar y la previsión es la de batir todos los récords conocidos.

El Gobierno de Galicia estima que cada peregrino gasta una media de 1018 euros en realizar el trayecto, con un impacto económico para la región de 280 millones de euros en el año pasado. Pero esto sólo son cifras que no reflejan el valor religioso, social, turístico, cultural y económico para Galicia y para las otras zonas de influencia de los distintos caminos. Este impacto económico favorece al comercio local y lo va a ser también en el Camino de Brochero, en Traslasierra, en donde sólo habrá impactos positivos, por los ingresos que se generan para el comercio local, por el empleo directo que se crea y la proyección turística nacional e internacional.

Cuando peregrinas a Santiago de Compostela, te preparas para caminar en la fe, en la busca de tu paz interior, vivir en contacto con la naturaleza. Pero también conoces nuevas personas, nuevos lugares, valoras las cosas pequeñas, vives con lo indispensable, te desintoxicas de la tecnología, te pones en forma.

Peregrinar es hacer dos viajes, uno interior y otro social donde la reflexión y la empatía son el alimento diario. Se pueden recorrer un puñado de kilómetros o centenares, pero lo fundamental es llegar en paz contigo mismo y con el mundo… ya sea cuando llegas a Santiago de Compostela o a Villa Cura Brochero.