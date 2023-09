Un exrecolector baleado tras denunciar al Surrbac dijo que la causa está parada

A 11 días del asesinato de Gabriela Pérez, la joven de 24 años que quedó en medio de un ataque durante un acto del Soelsac en Córdoba, un exrecolector de residuos recordó una situación similar que atravesó hace unos años cuando denunció al Surrbac.

Pablo Carrasco fue empleado de la antigua empresa estatal de recolección Crese. En 2019, denunció la interna del Surrbac y días más tarde le balearon su casa ubicada en barrio Villa El Libertador.

En diálogo con Cadena 3, recordó que todo sucedió en los primeros días de 2019. "Estaba en mi domicilio con mi yerno. En un momento, cerca de las 21.30 alguien se paró sobre el umbral de la puerta y disparó. Recibí tres de cinco disparos. Una bala me pasó muy cerca del corazón", señaló.

Explicó que la pesadilla que vivió se remonta a cuando él trabajó en Crese e intentó, junto a otros trabajadores, conformar una lista opositora a la encabezada por Mauricio Saillén y Pascual Catrambone. Luego, la empresa despidió a Carrasco y otros trabajadores bajo el argumento de "una reestructuración de Crese".

"Llegó un escribano a mi casa para hacerme saber que estaba despedido. Todo era presuntamente por una restructuración. Sin embargo, echaron a varios de los que conformaron listas opositoras", describió.

Marcelo Villaroel, abogado de Carrasco, apuntó a un ataque bajo la modalidad sicaria dado que en el living había otras personas y el atacante sólo apuntó a la víctima.

Carrasco cuestionó a la Justicia por no darle una respuesta, pese a la cantidad de veces que realizó presentaciones. "Fueron innumerables las veces que fui a la Unidad de Homicidios, donde me realizaron un montón de preguntas y siempre estuve a disposición. Pasaron cuatro años y no hubo ningún avance. Seguimos yendo actualmente a las presentaciones con mi abogado y desde la Justicia no me facilitan la investigación", denunció.

Al comparar su caso con el crimen de Gabriela Pérez, Carrasco dijo a Cadena 3 que sintió "mucho dolor, bronca y tristeza". "Me siento muy mal cada vez que recuerdo estos hechos. No es solo por Gabriela o por mí, acá son varios los hechos. Cuando nos despidieron, ninguno cobró indemnización. Hubo otras personas a quienes le balearon las casas, vivimos muchos años con amenazas verbales y físicas".

Por último, aseguró que, en todas las situaciones, la Justicia no actuó. "Conozco nomás el caso de una denuncia que hizo un periodista de El Doce, que ahí la Justicia sí actuó. Pero es el único. No sé qué está pasando con la Justicia de Córdoba que no está dando respuestas", finalizó.

Entrevista de Miguel Clariá.