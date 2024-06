Prohíben a un hombre jugar al fútbol por no pagar la cuota alimentaria

FOTO: No podrá jugar más al fútbol hasta que pague la cuota alimentaria de su hijo.

La jueza de primera instancia de Villa Carlos Paz, Viviana Rodríguez, dictaminó que un hombre no podrá jugar más al fútbol en la Unión Cordobesa del Fútbol Amateur por no pagar la cuota alimentaria de su hijo. Según la jueza, el progenitor demandado tenía reiterados incumplimientos y la expareja ya no sabía cómo exigirle que cumpla con sus obligaciones.

El hombre, que tiene múltiples demandas por no pasar la cuota alimentaria a sus hijos, se encuentra ahora imposibilitado de jugar al fútbol e ingresar a la sede de la Unión Cordobesa de Fútbol Amateur (UCFA), donde solía participar activamente. La jueza Rodríguez tomó esta medida con el objetivo de presionarlo para que cumpla con sus compromisos paternos.

La especialista en Derecho de Familia, Eugenia Rodríguez, habló con Cadena 3 y explicó que este tipo de medidas no son arbitrarias y surgen tras una evaluación del juez sobre qué sería más efectivo para lograr el cumplimiento del progenitor.

"Hay una necesidad y hay niños, que no pueden salir a trabajar para autosustentarse. Se entiende que tienen a sus progenitores y son ellos quienes deben proveerle lo necesario para su alimentación en el sentido más amplio. Alimentos, escolarización y demás. Entonces, hay situaciones emergentes, señaló Rodríguez.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Y añadió: "Hay situaciones emergentes, donde un papá incumplidor empieza con una rutina o una rueda que genera una sobrecarga en una familia o en una mamá que está criando sola a los hijos. En este caso, uno de estos niños tiene una discapacidad".

Respecto a los motivos por los que la Justicia decidió prohibir al padre incumplidor la posibilidad de jugar al fútbol, Rodríguez explicó que ninguna medida tomada fue arbitraria. "Si es dentro de las medidas y de la sana crítica del juez que va a tomar la determinación, se puede evaluar qué va a ser lo más efectivo para que este papá cumpla".

"Es cierto que hay muchísimas medidas y estamos acostumbrados a las más comunes, pero no todas las personas conducen o tienen autos, pero sí juegan al fútbol. Entonces hay que intentar buscar la manera de que esa persona que, por alguna razón, dejó de cumplir y considera que puede vivir su vida sin cumplir, pueda ser obligado de alguna forma desde la Justicia", agregó la abogada en diálogo con Cadena 3.

Consultada respecto a si cada vez es más frecuente encontrarse con padres que evitan cumplir con sus obligaciones una vez que se separan, Rodríguez advirtió que hay un aumento de esas situaciones.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Rodríguez también mencionó que es común encontrar padres o madres que intentan diluir su obligación alimentaria mediante diversas estrategias, como disminuir sus ingresos registrados o incluso renunciar a su trabajo.

"Es muy común el incumplimiento o tratar de diluir esa obligación diluyendo sus ingresos, registrándose part-time cuando es full-time o renunciando a su trabajo. Hay miles que renuncian a su trabajo para no tener ingresos y que su cuota alimentaria esté relacionada al salario mínimo vital y móvil. Hay muchísimas circunstancias para diluir la obligación alimentaria, como si fuera de utilización para el progenitor que la recibe", explicó.

Además del padre incumplidor, los abuelos paternos también están pagando una parte parcial de los alimentos que él no está cubriendo. Si el padre continúa sin cumplir con su obligación, se podría proceder contra los hermanos y así sucesivamente, hasta alcanzar lo que los niños necesitan.

"Más allá de la discusión y de tener una experiencia a favor para obligar a un papá, es observar que los niños están teniendo necesidades en todo este transcurso. Es un proceso que lleva muchísimos años", concluyó Rodríguez.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá y Juan Federico.