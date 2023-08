Massa, sobre su vínculo con CFK si es presidente: "El jefe del Gobierno seré yo"

El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, llegó este jueves a Córdoba y brindó una entrevista exclusiva con Cadena 3. En el diálogo, hizo referencia a su vínculo con Cristina Kirchner, elogió a Martín Llaryora, habló de la Justicia, la inflación, la escasez de dólares y criticó fuertemente a Mauricio Macri por la deuda con el FMI.

Sobre el primer punto, el precandidato dijo que el escenario no es el mismo que el de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. "Si soy electo presidente, el jefe de Gobierno voy a ser yo. No es el mismo escenario. Yo seré el presidente. Hay que tener la claridad de plantear los problemas y yo pienso ir para adelante, no para atrás".

En esa línea y sin nombrarlo, hizo referencia a Mauricio Macri y a Juntos por el Cambio. "Para atrás veo a quienes nos llevaron al FMI y recortan al sistema universitario y dañaron a Córdoba, al salario de los trabajadores".

Aseguró tener autonomía para los desafíos a encarar. "Cuando nadie se animó a tomar Economía, yo abandoné la comodidad de la Cámara de Diputados para apostar por nuestra patria. En momentos muy particulares de nuestra democracia demostré que cuando tengo que tomar una determinación, la enfrento así guste o no. Tengo una personalidad que puede gustar o no, pero es determinado. Tengo vínculos con respeto, como fue el caso con De la Sota e igual es con Cristina Kirchner. Nada me impide dialogar con otro porque piense distinto".

Sergio Massa, en diálogo con Cadena 3.

También arremetió contra Patricia Bullrich. "Yo escuché a Bullrich decir en un debate público que Macri era el más corrupto de la argentina y hoy se apoya en Macri".

Y continuó: "Hay que diferencias concretamente las propuestas. Ellos (por Juntos por el Cambio) proponen recortar universidades, medicamentos, atención en el PAMI, eliminar convenios de trabajo. Hay que tener una misma vara para comparar. El peor desastre de la economía es el acuerdo con el FMI, que dejará una deuda de 45 mil millones de dólares que afectará a las próximas generaciones".

Sobre el panorama económico, Massa continuó refiriéndose al Fondo Monetario Internacional y habló de la sequía. "El endeudamiento brutal con el FMI nos dejó en un contexto de enorme dificultad. Los problemas que enfrentan a Argentina con las reservas están asociados al cumplimiento de las obligaciones con el Fondo por el préstamo que tomo Macri para financiar la salida de capitales. En términos de dificultad a resolver, es tal vez la más importante. Esto se resuelve con un programa de acumulación de reservas", remarcó.

"Estamos terminando de recorrer la peor sequía de la Argentina, perdimos 5 mil millones de dólares que tuvieron gran impacto. Tomamos muchas medidas para enfrentar la emergencia. Mi responsabilidad hoy es administrar la crisis y coyuntura y mi tarea es contar en mi campaña cómo será el 2024 y 2025", agregó.

El futuro de la economía

El precandidato de Unión por la Patria aseguró ante Cadena 3 que "el próximo año para Argentina será mucho mejor por razones macroeconómicas y de funcionamiento. Terminamos una obra como el Gasoducto Néstor Kirchner, que cambia la balanza enérgica argentina para siempre. El país importó energía para mantener en funcionamiento las centrales eléctricas, pero nos quitó posibilidades créditos e impactó con la inflación".

"Argentina será superavitaria gracias a la construcción del gasoducto al exportar gaso al norte de Chile, centro y sur de Brasil. Permite exportar petróleo y también tendrá un gran efecto en la economía del norte y en Córdoba", precisó.

Sergio Massa habla con Cadena 3.

En ese sentido, sostuvo que Córdoba se va a convertir en uno de los hubs de distribución de gas de la economía de argentina. "Comenzamos en agosto con el gasoducto La Carlota-Tío Pujio, que es el principal camino de lo que denominamos el reversal del norte".

En materia de exportaciones, también anticipó mejoras. "La macroeconomía cambia en materia de exportaciones mineras argentinas, que nos agrega más de 8 mil millones de dólares adicionales. Estamos dejando atrás la sequía que afectó el núcleo pampeano. Tendremos una cosecha muy superior a la anterior que fortalecerá nuestra moneda y las reservas", explicó.

El plan "antiinflación"

"Tiene total importancia este plan porque influye en el acceso al crédito para viviendas e impacta en el poder de compra de los trabajadores", dijo el Ministro de Economía.

"El año pasado se hablaba del final de Gobierno porque había un desbalance. El proceso de estabilización viene muy ordenado desde diciembre. Con orden fiscal, superávit y acumulación de reservas, estamos convencidos que 2024 será un año en que la inflación no se transforme en el principal problema de la economía argentina, sino que sea rediscutir las condiciones en las que convivimos a partir del endeudamiento con el FMI", remarcó.

Explicó que el país transita su 34º mes consecutivo de generación de empleo tras "la pérdida del Gobierno anterior. Córdoba vivió el cierre de 1900 pymes durante el gobierno de Mauricio Macri y nosotros tenemos que apostar a la capacidad instalada de Argentina".

La relación de Córdoba con el Gobierno nacional

Por otra parte, al recordar las elecciones de 2013 y 2015 y su vínculo con José Manuel De la Sota, Massa dijo a Cadena 3 que Córdoba "Desde el liderazgo de De la Sota, la provincia tomó una identidad. Córdoba tuvo momentos de mala relación con el Gobierno nacional. En ese sentido, hay una nueva etapa con actores nuevos".

Sergio Massa habló con Cadena 3.

"Agregaría que en 2015 los cordobeses me votaron de la mano de De la Sota. Puedo buscar los votos de 2013 o 2015. Cada elección tiene una lógica propia. Vamos a hacer una defensa del convenio colectivo y es clave trabajar con la industria", sostuvo.

Impuesto a las Ganancias

"Fui el primer candidato que planteó la rebaja del Impuesto a las Ganancias en 2015, cuando asumí en la Cámara de Diputados. Quedan hoy 900.000 trabajadores pagando Impuesto a las Ganancias actualmente", detalló Massa.

Su relación con la Justicia

Sergio Massa aseguró que el Poder Judicial debe ser independiente, pero sostuvo que las investigaciones judiciales contra funcionarios públicos hacen que la gente se enoje con la política.

"Todo el tiempo discutimos del ámbito judicial respecto a investigaciones de corrupción. Eso hace que la gente se enoje con la política. Antes de abordar la discusión sobre las investigaciones políticas de la Justicia, tenemos que mirar cómo construir o recuperar la credibilidad del Poder Judicial en materia de adopciones, la seguridad, lo comercial. Vamos a trabajar sobre esos temas, en el resto la Justicia trabajará con independencia", remarcó.

El indulto a Cristina Kirchner

Sobre este tema, que fue puesto en agenda por su contrincante Juan Grabois, Massa respondió: "El tema del indulto supone una condena firme, que no hay. Y que la persona que recibe el indulto esté dispuesta recibirlo. No creo que Cristina pida un indulto porque espera que la Justicia se expida".

Subsidios

Massa aseguró que, bajo su presidencia en la Cámara de Diputados, autorizó a subir los importes del interior del país al doble.

Sergio Massa en diálogo con Cadena 3.

"No los asigno yo, sino el Congreso. El monto que se distribuye para el AMBA y el interior se discutió en el último presupuesto y ya no era el presidente de la Cámara de Diputados. Yo autorice a subir el piso del Interior al doble de lo que tenía", sostuvo.

Y agregó: "Aspiramos a que en la segunda quincena de agosto tengamos al equipo de Córdoba para integrarla al sistema Sube e igualar a los trabajadores con los rosarinos y los bonaerenses. La idea es integrar a todos los trabajadores que utilizan el transporte bajo el sistema SUBE".

"Hay muchos empresarios que dibujan recorridos y que sobre la base de colectivos vacíos cobran el subsidio", cuestionó.

Su vínculo con Martín Llaryora

"Lo conozco a Martín. Puedo estar en otro espacio y sentirme contento por otra persona que sé que será un gran gobernador. Sé que es un dirigente joven, capaz, preparado y con gran sensibilidad de los problemas de la gente. Si me toca ser presidente, me sentare con él a trabajar por la agenda que los cordobeses necesitan", expresó Massa a Cadena 3.

Aseguró que, gracias a él, ha emergido un nuevo liderazgo en Córdoba. "Es lo más parecido a José Manuel De la Sota. La noche que Martín ganó, inició una nueva etapa junto a legisladores jóvenes que aparecen como una nueva referencia para la provincia".

Por último, se mostró convencido de que será el candidato que sucederá a Alberto Fernández al frente de la presidencia. "Aspiramos al balotaje y ganarlo. Estoy convencido de que vamos a ganar porque sé que los argentinos votan para adelante", finalizó.

Entrevista de "Siempre Juntos".