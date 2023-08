Larreta suma apoyo, ¿sumará votos?

Sergio Berensztein

-Larreta suma apoyos. ¿Sumará también votos?. Me hago esa pregunta desde siempre. Te soy sincero, incluso mirando elecciones en otras partes del mundo, en los Estados Unidos, en Europa. Son tan requeridos que uno supone que eso hace la diferencia. Claro, después viene la elección.

-Es difícil saber cuáles son las causas por las que la gente votó como votó y por algo los candidatos buscan estos apoyos. Es decir, no son triviales. De hecho, todo el ruido que generó María Eugenia Vidal pone de manifiesto que es algo que es polémico.

- Ahora no hay ningún texto, ningún artículo científico, ningún libro que explique exactamente cuánto valen estos apoyos de ex mandatarios en términos concretos,en términos de votos. Y yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta. Son cosas más bien simbólicas que ayudan en el tramo de la campaña, tal vez para mostrar diversidad, para mostrar amplitud, pero de ninguna manera son determinantes en cuanto al volumen de votos.

- Es cierto, muchas veces se trata de dirigentes con mucho prestigio, con reconocimiento variado y tal vez una trayectoria. Estadistas que se inclinan para un lado y para el otro. No abunda esto en el mundo, ni en Argentina ni en ningún lado, con lo cual seamos más bien austeros.

-Son apoyos que tienen más que ver con la autoestima, con estas peleas donde se compite por todo, más que digamos, en términos de explicar diferencias electorales significativas. El que define esto es el ciudadano .

-Yo haría una excepción clara cuando en el espacio del peronismo kirchnerista. Cuando Cristina decide que el candidato es Massa . Ahí me parece que no hay duda, no tiene nada que ver con el efecto que pueda tener o no que Facundo Manes o María Eugenia Vidal digan lo que se les dé la gana.

-Es un liderazgo tan hegemónico, tan predominante dentro del peronismo que no es trivial. Ahora fíjate qué interesante. Cristina designa al candidato y luego va a sostener de forma muy clara la candidatura de Grabois. Es para que Masa sea poderoso, pero no demasiado, que no llegue a ser una elección lo suficientemente importante como para restarle poder a ella.