María Eugenia Vidal: "Hoy no me toca ponerme la 10, sino acompañar al equipo"

La diputada y exgobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal, que se encuentra en Córdoba, dialogó en Cadena 3 sobre la situación del país, habló de la competencia electoral en Juntos por el Cambio y criticó al Gobierno.

"Acá estamos en la ciudad de Córdoba acompañando a Rodrigo de Loredo y a Soher El Sukaria, que son nuestros candidatos a intendente y viceintendente", comentó, y señaló que está recorriendo el país pese a no ser candidata en los próximos comicios.

"Más allá de que hoy no soy candidata, sigo siendo alguien comprometida con la transformación de la Argentina para seguir empujando al cambio", relató. E insistió en esa idea: "Yo creo que la política no es una carrera de cargos y hoy siento que hoy me toca acompañar; hoy no me toca ponerme la 10, sino acompañar al resto del equipo y lo hago muy orgullosa".

En ese marco, advirtió que "al problema que tiene Argentina no lo resuelve un presidente, gobernador o intendente, sino un equipo de personas preparadas y comprometidas".

Tras decir que "la mayor parte de los argentinos quieren un cambio", criticó al oficialismo por la inflación, el índice de pobreza y "el sueldo que no alcanza ni siquiera teniendo un trabajo formal".

Vidal se refirió, además, a la interna que atraviesa su coalición y aseguró que "Juntos por el Cambio está atravesando una competencia y discutiendo no sólo el qué sino el cómo".

Y amplió: "Mientras el oficialismo hace campañas del miedo, de amenazas y persecuciones, nosotros estamos discutiendo el cómo: de qué manera vamos a mejorar, por eso me parece una discusión muy valida entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que va a saldar la gente".

En esa línea, advirtió que aunque ya tiene definido su voto, decidió "trabajar por la unidad", ya que "JxC es mucho más que Horacio, Patricia y Mauricio".

Retomando el ideal transformador, dijo que "todos esos cambios que hay que hacer van a requerir de una parte de la oposición". Tras ello, reiteró sus críticas al gobierno que comanda Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

"Siempre fue el kirchnerismo el que instaló el miedo. No fue JxC quien tira piedras al Congreso, ni corta las calles sin dejar pasar un micro donde se termina muriendo una persona descompensada, ni le deja a los narcos manejar el narcotráfico desde las cárceles con celulares.

Ellos pretenden que los argentinos nos tengan miedo y yo les tengo miedo a ellos, a las cosas que ellos hacen", concluyó.

Entrevista de Rodolfo Barili y Sergio Suppo.