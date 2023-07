Polémica por la confusa vinculación de un candidato a concejal y una causa narco

El candidato a intendente de Somos Córdoba, Juan Pablo Quinteros, pidió a Rodrigo de Loredo, también candidato por la capital provincial, que dé explicaciones por la vinculación de uno de sus candidatos a concejal y el allanamiento realizado en una vivienda de barrio Marqués de Sobremonte por parte de la Policía Antinarcotráfico.

El pasado 8 de junio, se realizó un allanamiento en un domicilio, donde se encontraba una familia que tiene parentesco con el candidato a concejal de Juntos por el Cambio, Cristian Chesarotti, que está noveno en la lista de De Loredo.

Si bien Chesarotti no está implicado ni imputado en la causa, su pareja pidió que se le restituyan $60.000 que la Policía había incautado en el operativo. A partir de ello, surgieron especulaciones sobre la vinculación con este concejal.

La Justicia incautó $230.000 y la pareja de Chesarotti pidió que le restituyan $60.000, algo que el fiscal Carlos Cornejo negó. Por este procedimiento, quedó detenido el hermano del candidato a concejal.

El procedimiento se realizó en el marco de un mega operativo, con el objetivo de desmembrar una de las ramas que manejaba Patricia Requena Las Rosas, vinculada al clan de Los Peruanos. Según informó La Voz del Interior, la banda intentaba expandirse hacia la zona norte, llegando hasta Argüello.

Por el caso, el candidato a intendente Juan Pablo Quinteros, del espacio Somos Córdoba, dijo en Cadena 3 que "no se pueden permitir estas vinculaciones entre en narcomenudeo y la campaña política".

"Sin entrar en la causa judicial, que no la conozco y por lo que uno escucha, a mí me molesta mucho y me afecta también en lo personal como dirigente político que se mezclen las candidaturas con causas de narcotráfico. Espero que De Loredo salga y dé explicaciones", sostuvo.

Y amplió: "Acá una nota en la prensa sacó el tema, pero hay una causa judicial con allanamientos en el medio con nombres, investigaciones y vinculaciones graves con algunos sectores".

"Cuando hablamos del narcotráfico en los barrios, esto nos hace retroceder 10 pasos porque la gente ya no cree en los políticos. Si decimos que vamos a combatir el narcotráfico y después ven que hay vinculaciones del narco con la política, vamos a quedar todos de un lado en el que yo no voy a estar", indicó.

En tanto, la pareja de Chesarotti pidió que la Justicia restituya el dinero, que presuntamente estaba destinado al pago de personas que realizaban trabajos en la vía pública con afiches para la campaña.

