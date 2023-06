El "boom" de médicos que abandonan Argentina en busca de un mejor futuro

Santiago Castagna es un médico de 35 años, recién cumplidos. Fue papá en medio de la pandemia. Asegura que ser padre fue una sorpresa de la que se enteró cuando llegó a Alemania y que eso le hizo cambiar la perspectiva de las cosas, sobre todo en pandemia. Él forma parte del "boom" de médicos que abandonaron Argentina buscando otro futuro.

Después de años de estudio y preparación, muchos médicos optan por otro destino, al no poder nuestro país ofrecer una proyección de crecimiento y al no tener una respuesta ante salarios precarios, agotamiento por jornadas laborales extendidas y maltrato.

"Terminé mis estudios en mayo de 2019 y en diciembre me vine para Alemania. Ya vine en años anteriores, tengo familia política allá. En esa época, me enteré que había una gran demanda de médicos en Alemania y me pareció una buena oportunidad para ir conocer una nueva cultura y viajar", describió Santiago.

Santiago Castagna, el médico que optó por irse a Alemania. (Foto: gentileza)

Y añadió: "Fue una buena posibilidad de formarme en traumatología. Alemania tiene un nivel muy alto de servicio, pero les pasaba lo mismo que en Argentina. Se necesita mucho personal de todos los estratos. Tiene una demanda muy grande".

Sin embargo, Santiago explicó a Cadena 3 que, para homologar título, el proceso lleva tiempo, dinero, pero sobre todo paciencia. "En Alemania, los trámites son bastantes lentos, pero todo aquí funciona. Lento, pero va. Es presentar una serie de documentos", detalló.

"Para venir a Alemania, los papeles no son una gran dificultad. Lo más difícil es tener un gran nivel en el idioma, tipo B1. Trabajo hay en toda Alemania, en todos los lugares. Pero tienen que aprender muy bien el idioma", advirtió.

También precisó que es muy difícil ingresar en la carrera de medicina en Alemania. "Hay un cupo limitado y quien no tiene ciertos promedios tarda en entrar a la carrera. Los que terminan, no están contentos con el salario. Las condiciones están en otro extremo".

A pesar de estar en otro país y cultura, Santiago afirmó que irse de Argentina no soluciona las cosas. "Alemania es un país diferente, pero no quiere decir que sea mejor. Los quilombos que tienen son diferentes, pero quilombo al final".

Entrevista de Miguel Clariá.