Córdoba no registra una migración de la escuela privada a la pública

La crisis económica y el persistente contexto inflacionario en Argentina han desencadenado un fenómeno notable en el ámbito educativo, particularmente en la ciudad de Rosario. Cada vez más estudiantes están optando por cambiar de colegios privados a públicos en busca de alivio financiero. Este fenómeno, que comenzó a emerger durante la pandemia, ha planteado interrogantes sobre el sistema educativo y las dificultades financieras que enfrentan las familias argentinas.

En Córdoba

Javier Basanta Chao, presidente de la Cámara Cordobesa de Instituciones Educativas Privadas, abordó el tema en diálogo con La Mesa de Café. Al respecto, señaló: "Aún no hemos detectado ese pase. Lo que pasa es que ese fenómeno lo registramos cuando termina el ciclo lectivo, y vemos si se renueva la matrícula o los padres de los alumnos solicitan el traslado. Por el momento, en Córdoba lo que se detectó en los últimos dos años hubo movimiento de alumnos, pero dentro de la gestión privada".

Este enfoque sugiere que si bien el fenómeno podría no ser evidente de inmediato, es necesario observar de cerca cómo se desarrolla a lo largo del tiempo. Basanta Chao también agregó que la cuota educativa privada presenta una amplia gama, desde 6 mil pesos hasta 180 mil pesos, lo que lleva a algunos padres a considerar opciones alternativas para administrar la educación de sus hijos.

El desafío de la morosidad

Un aspecto crítico de esta situación es la morosidad en el pago de las cuotas educativas. Basanta Chao comentó: "Luego de la pandemia volvimos a los porcentajes de morosidad habituales (20 o 30%), lo que vemos que se ha mantenido porque venimos aconsejando a los padres a que si tienen complicaciones financieras hablen con las instituciones para una asistencia. Lo que pasa es que si todos los papás hacen el mismo reclamo a la institución se le hace imposible responder".

Este patrón refleja las tensiones financieras que enfrentan tanto las familias como las instituciones educativas privadas. La pandemia ha dejado secuelas económicas significativas, y la capacidad de las familias para cumplir con las cuotas escolares es un tema de preocupación constante.

El escenario en Buenos Aires

La situación no es exclusiva de Rosario. Martín Zurita, secretario de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA), compartió en diálogo con Cadena 3 su perspectiva sobre la crisis en las escuelas privadas de la provincia de Buenos Aires: "La morosidad en las escuelas privadas es cercana al 20% con una caída del 15% en la matrícula del nivel inicial. Desde la pandemia sufre una crisis que no se recupera. Los aumentos de cuotas permanentes hacen que no se puedan trasladar a las familias porque no se puede pagar. La situación en el sector es crítica".

Informe de Siempre Juntos.