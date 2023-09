Qué le depara el futuro judicial a Aníbal Lotocki tras la muerte de Silvina Luna

La actriz y modelo Silvina Luna murió este jueves a los 43 años, tras permanecer 79 días internada debido a complicaciones de salud surgidas como consecuencia de la cirugía estética a la que se sometió hace una década.

Nacida el 21 de junio de 1980 en Rosario, Luna se destacó por su labor como modelo y actriz, aunque su vida cambió cuando se sometió a una cirugía estética a cargo del cuestionado Aníbal Lotocki y que derivó en una insuficiencia renal aguda.

Lotocki está condenado a cuatro años de prisión y sin la posibilidad de ejercer la medicina, aunque está en libertad ya que la pena aún no está firme. Es por esto que Lotocki se mantiene en libertad a la espera de que la Cámara Nacional de Casación Penal revise su condena de cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El abogado penalista y secretario general del Colegio de Abogados de Córdoba, Ernesto Gavier, habló este viernes en Cadena 3 y explicó con mayor profundidad cuál es la situación judicial del cirujano, que hoy está en el centro de la polémica.

Gavier dijo que ya hubo un juicio y sentencia condenatoria por delito culposo de mala praxis. La sentencia fue en febrero de 2022 y que en ese transcurso ocurrió la muerte de Silvina Luna. "Es un problema que nos afecta a todos la mora judicial. El hecho ocurrió en 2010 y 12 años después se lo pudo juzgar al médico. Desde ahí, se recurrió a Casación y la sentencia no quedó firme. No hay cosa juzgada".

"La Cámara de Casación inhabilitó a Lotocki a ejercer su profesión y no estoy de acuerdo, porque anticipa lo que va a decidir finalmente, aunque podría ocurrir lo contrario en caso de que se anule la sentencia por cualquier motivo y se vuelve todo para atrás", agregó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

También explicó que la muerte de Silvina Luna no puede ser introducida en un eventual juicio futuro porque se anula la sentencia anterior, donde Lotocki ya fue indagado por mala praxis. "Es un hecho que ocurre después de un proceso que ya finalizó y no puede ser reintroducido. No se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho. Es inconstitucional y nosotros siempre tenemos que velar por la seguridad jurídica en un Estado de derecho, no se puede tener la sentencia abierta para toda la vida", puntualizó.

En ese sentido, continuó: "Lo que no se puede es introducir un nuevo hecho, que es el tema de la muerte de Silvina. No se habla de una ley en particular, sino de la Constitución Nacional y los tratados internacionales que dan la seguridad jurídica a todos los ciudadanos. Nadie quiere que alguien salga impune, acá no ocurrió porque Lotocki fue condenado".

Gavier sostuvo que, si la muerte de Silvina Luna se hubiera dado en la etapa de juzgamiento a Lotocki, la situación hubiera sido diferente. "La muerte de Silvina ocurrió después. Esa muerte, mal que nos pese, no se puede condenar al médico. Se entiende hoy el clamor social y la presión de los medios de comunicación. Pero hoy, si el fiscal pretende solicitar la apertura de un nuevo juicio cambiando la caratula del caso, creo que no será exitoso ni por él ni los querellantes. La sentencia hoy no está firme".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por otra parte, el abogado cuestionó las demoras de la Justicia en actuar. "La mora judicial es un problema que tenemos en el país y que tiene consecuencias como esta. Habiendo pasado tanto tiempo, desde 2010, Silvina murió 13 años después. Que la Justicia tarde tanto hace mal al ciudadano porque no le da seguridad jurídica y eso no es justicia. La mora judicial es tremenda en Argentina y eso es una de las cuestiones más difíciles que nos toca abordar como Estado".

No obstante, a raíz de la muerte del panelista televisivo Mariano Caprarola, es que el Tribunal hizo lugar a una medida cautelar y le impuso la prohibición de ejercer la medicina hasta que su condena quede firme.

"Por más que se vuelva a un nuevo juicio, ese nuevo motivo que es la muerte no puede ser introducida en este caso", finalizó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de "Siempre Juntos".