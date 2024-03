FOTO: 3 de cada 10 alumnos de rango económico alto no llega al nivel mínimo de lectura.

La ONG "Argentinos por la Educación" reveló un dato que preocupa en el país: 3 de cada 10 alumnos de los sectores más favorecidos no alcanzan el nivel mínimo en lectura.

En ese sentido, remarcaron que los estudiantes argentinos mejor posicionados económicamente son los segundos más ricos de la región. Aún así, tienen peores resultados en la prueba PISA de Lectura 2022 que sus pares de Chile, Uruguay, Colombia, Perú y México.

En detalle, en Argentina el 32% de los alumnos de 15 años del nivel socioeconómico más alto no alcanzan el nivel mínimo de lectura.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En los sectores más bajos, la cifra es alarmante: 7 de cada 10 estudiantes no logran el desempeño esperado en lectura.

Verónica Cipriota, directora ejecutiva de la ONG “Enseñá por Argentina”, quien elaboró el informe junto a Argentinos por la Educación, dijo a Cadena 3 que hay que "mirar la ola de frente para revertir la tendencia, que va en caída en relación a la calidad educativa en Argentina".

"Se ha roto el correlato de que el nivel socioeconómico determine el de aprendizaje, porque los chicos ricos argentinos son más ricos que los de otros países de Latinoamérica, sin embargo, aprenden menos. Los pobres argentinos son menos pobres que los peruanos, sin embargo, aprenden menos", lamentó.

La especialista remarcó que en todos los niveles socioeconómicos los argentinos rompieron la tendencia de la predicción de cuánto deberían haber aprendido según su riqueza. "Esto quiere decir que no es solo un problema de riqueza; hay problemas mayores relacionados al el nivel socioeconómico", subrayó.

Y apuntó a una "falsa sensación en la sociedad argentina": "Todos tenemos la noción de que la educación está en crisis, pero en general pensamos que nuestros hijos no son parte de esa crisis. Lo crudo es que el informe demuestra que ninguno está a salvo de la crisis general del sistema educativo en Argentina".

Cipriota indicó que en ningún sector se demuestra que están aprendiendo lo suficiente e insistió en que tres de cada 10 "no es un número marginal". "Un 30% de margen de error en cualquier industria no es aceptable, hablamos del sector más favorecido".

"No lo definiría como una tragedia porque eso es algo que terminó, pero acá tenemos la oportunidad de revertir esta tendencia, la película no ha terminado aún. No tenemos que resignarnos al fracaso".

Al respecto, valoró el hecho de estar hablando de educación, problematizarlo, no normalizarlo y entender que es un problema "transversal de todos los sectores económicos".

En ese sentido, convocó a generar consensos y acuerdos propositivos. "¿Qué mecanismos podemos poner en funcionamiento para salir de esto?", se preguntó.

De todos modos, la referente destacó que se están construyendo muchos consensos trasversales a las ideologías políticas. El primero, indicó, es impulsado por organizaciones y es la alfabetización como prioridad de política educativa. "Si no nos comprometemos a que el 100% de los chicos de tercer grado tienen que saber escribir, es un problema", descraibió.

También valoró que la mayoría de las provincias vienen acompañando este problema con un correlato claro de políticas que ya han mostrado "mejoras evidentes".

"No se verán en PISA por varios años porque se mide cada 15 años, pero falta poco para que lo veamos en pruebas Aprender. Cada provincia tiene su forma de medir, hay efecto contagio, muchas provincias iniciarán este año políticas de alfabetización serias, completas con formación docente y evaluación. El presidente firmó un compromiso de alfabetización, esperamos que en los próximos meses se vean resultados concretos de esas políticas", concluyó.

/Inicio Código Embebido/

Los Más Favorecidos de Argentina, Entre Los Menos Favorecidos de La Región. Resultados PISA 2022. by franvidalpel on Scribd

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá.