En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

La Cadena del Gol

Racing vende a Vignolo al Toulouse: "Solo falta que él firme contrato"

El presidente de la "Academia" habló con Cadena 3 sobre la venta del juvenil, la posibilidad de la llegada de Matías Suárez y la polémica con Calderón. 

19/08/2025 | 19:46Redacción Cadena 3

FOTO: Julián Vignolo, la joyita de Racing. (Foto:@jmsponton)

  1.

    Audio. Racing vende a Vignolo al Toulouse: "Solo falta que él firme contrato"

    La Cadena del Gol

    Episodios

Tras varios idas y vueltas, finalmente Julián Vignolo dejará Racing y se convertirá en nuevo futbolista del Toulouse de Francia.

Lo confirmó en diálogo con Cadena 3, el presidente de la "Academia", Manuel Pérez quien señaló: "Racing ya firmó el contrato, lo único que queda es que mañana firme Julián".

"Racing ya le contestó al Toulouse hoy que aceptaba la operación", señaló. El club francés se hará cargo de los impuestos, lo que permitirá que la transferencia se concrete por 800 mil dólares limpios.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Lo que nosotros pretendíamos era que Julián se quedara todo el año, pero siempre lo hemos escuchado a él. Es una gran venta para el club", agregó.

El presidente del club también indicó que Racing se quedará con un "20% de una futura venta de Vignolo" y que por esto es una "buena venta para el club".

"Racing pretendía algo más de la cláusula y hoy se pudo adelantar toda esa situación. Después de lo de Pisa poníamos todas las fichas que Julián se quedaba", agregó.

Además, sobre los rumores por una posible llegada de Matías Suárez al club, Pérez dijo: "No hemos evaluado traer a Matías Suárez ni algún jugador de ese calibre. Con lo de Vignolo se abre el cupo, pero va a subir un pibe de la local".

También se refirió a la polémica con Elias Calderón a quien salió a cruzar luego de un mal partido del defensor que fue expulsado: "No he cambiado mi pensamiento sobre Calderón, hacer lo que hizo al lado del árbitro es un límite. Espero que no juegue más".

Entrevista de La Cadena del Gol. 

Lectura rápida

¿Quién dejará Racing para unirse al Toulouse?
Julián Vignolo dejará Racing para convertirse en futbolista del Toulouse.

¿Quién confirmó la transferencia?
El presidente de Racing, Manuel Pérez, lo confirmó en diálogo con Cadena 3.

¿Cuánto se pagará por la transferencia?
La transferencia se concretará por 800 mil dólares limpios.

¿Qué porcentaje retendrá Racing de una futura venta?
Racing se quedará con un "20%" de una futura venta de Vignolo.

¿Qué dijo Pérez sobre Matías Suárez?
Pérez indicó que no han evaluado traer a Matías Suárez ni a jugadores de ese calibre.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho