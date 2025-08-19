Racing vende a Vignolo al Toulouse: "Solo falta que él firme contrato"

Tras varios idas y vueltas, finalmente Julián Vignolo dejará Racing y se convertirá en nuevo futbolista del Toulouse de Francia.

Lo confirmó en diálogo con Cadena 3, el presidente de la "Academia", Manuel Pérez quien señaló: "Racing ya firmó el contrato, lo único que queda es que mañana firme Julián".

"Racing ya le contestó al Toulouse hoy que aceptaba la operación", señaló. El club francés se hará cargo de los impuestos, lo que permitirá que la transferencia se concrete por 800 mil dólares limpios.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Lo que nosotros pretendíamos era que Julián se quedara todo el año, pero siempre lo hemos escuchado a él. Es una gran venta para el club", agregó.

El presidente del club también indicó que Racing se quedará con un "20% de una futura venta de Vignolo" y que por esto es una "buena venta para el club".

"Racing pretendía algo más de la cláusula y hoy se pudo adelantar toda esa situación. Después de lo de Pisa poníamos todas las fichas que Julián se quedaba", agregó.

Además, sobre los rumores por una posible llegada de Matías Suárez al club, Pérez dijo: "No hemos evaluado traer a Matías Suárez ni algún jugador de ese calibre. Con lo de Vignolo se abre el cupo, pero va a subir un pibe de la local".

También se refirió a la polémica con Elias Calderón a quien salió a cruzar luego de un mal partido del defensor que fue expulsado: "No he cambiado mi pensamiento sobre Calderón, hacer lo que hizo al lado del árbitro es un límite. Espero que no juegue más".

Entrevista de La Cadena del Gol.