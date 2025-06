Platense salió campeón con un plantel 4 y 5 veces más barato que Boca y River

El Club Atlético Platense se consagró campeón del Torneo Apertura 2025 con una hazaña que no sólo sorprendió en lo deportivo: también lo hizo en lo económico. Con un plantel valuado en apenas 27,85 millones de dólares, según datos de Transfermarkt, “El Calamar” se impuso en una competencia donde enfrentó a gigantes que quintuplican ese presupuesto.

Según supo Noticias Argentinas, Platense se ubica 16° en el ranking de planteles más valiosos de la Primera División, muy lejos de River Plate, Boca Juniors, Racing o Vélez, que encabezan la tabla.

River Plate, con figuras como Franco Mastantuono (US$ 17,1 millones), Facundo Colidio, Kevin Castaño y Sebastián Driussi, posee un plantel estimado en US$ 118,16 millones, siendo el más caro del torneo.

Boca Juniors, con nombres como Kevin Zenón (US$ 11,4 millones) y Miguel Merentiel, lo sigue con US$ 95,34 millones de valuación. Le pisan los talones Racing Club (US$ 83,43 millones), Vélez Sarsfield (US$ 72,43 millones) y Estudiantes de La Plata (US$ 63,22 millones).

En ese contexto, Platense logró lo impensado con un plantel liderado por Vicente Taborda (US$ 2,85 millones), Juan Pablo Cozzani (US$ 3,19 millones), Ignacio Vázquez (US$ 2,28 millones) y Santiago Toloza (US$ 1,37 millones), entre otros valores emergentes.

Los 10 planteles más valiosos (valores en dólares)

1) River Plate: US$ 118.166.400

2) Boca Juniors: US$ 95.337.600

3) Racing Club: US$ 83.427.000

4) Vélez Sarsfield: US$ 72.424.200

5) Estudiantes LP: US$ 63.213.000

6) Talleres: US$ 54.093.000

7) Independiente: US$ 46.204.200

8) San Lorenzo: US$ 45.520.200

9) Rosario Central: US$ 45.030.000

10) Belgrano: US$ 40.165.800

En contrapartida, Platense (US$ 27.855.000) se ubicó en el lote de los de presupuesto bajo, junto con Huracán (US$ 27.622.200), Godoy Cruz (US$ 26.767.200) y Newell’s (US$ 24.681.000).

Una hazaña táctica y económica

El equipo dirigido por Favio Orsi y Sergio Gómez combinó disciplina táctica, solidez defensiva y un mediocampo de buen pie para superar con inteligencia a rivales más poderosos.

Los datos de Transfermarkt confirman el abismo económico entre el campeón y los clubes que suelen protagonizar los mercados de pases. Platense lo logró con menos del 25% del valor de River y poco más del 29% del de Boca.

En un torneo donde los millones no alcanzaron para garantizar títulos, “El Calamar” se ganó un lugar en la historia con una consagración tan austera como épica.