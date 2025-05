Bou: su opinión sobre Cocca y la mala relación con Fassi en su paso por Talleres

En las últimas horas, el nombre de Diego Cocca empezó a sonar con fuerza en el mundo Talleres para llegar como nuevo entrenador al "Matador".

Ante esto, Gustavo Bou, ex delantero de Talleres y dirigido por Cocca en el Racing que salió campeón con un gran nivel del delantero.

"Tengo palabras muy buenas hacia Diego, como técnico y como persona". En diálogo con Cadena 3 resaltó la capacidad de Cocca para adaptarse a las circunstancias del equipo y extraer lo mejor de cada jugador.

Recordó cómo en su llegada a Racing, el entrenador le aseguró que le iba a dar oportunidades porque él lo conocía y confiaba en sus capacidades. Además de que lo ayudó indicándole que juegue cerca del área.

Gustavo también reflexionó sobre el manejo de grupo de Cocca, afirmando que "busca que se compita entre el grupo y lo mejor para cada uno".

"Cada grupo hay que ver si lo acepta o si le gusta la manera de un entrenador", agregó. "El grupo en Talleres era espectacular, sé que hay muchos de los chicos que siguen allí", agregó.

Sobre su paso por Talleres aseguró: "Yo cuando estuve en Talleres, muchas veces no he compartido cosas que hizo Fassi y se las dije".

"En Talleres pasé situaciones que no compartí y se las dije a Fassi que supo pedirme disculpas a mí y al plantel", señaló.

"A mí me fueron a buscar como carpintero y me utilizaban de albañil. Traté de ponerme el overol y mostrarle a mis compañeros que estaba con ellos. Después de unos meses el presidente me vino a decir que estaba buscando otro destino para mí, le dije que no había ido para eso", contó.

"Decidí no viajar a la pretemporada porque ya me habían comunicado eso. Le dije a Fassi que no era un paquete, los jugadores no lo somos", agregó.