Lino Adillón, el turista que eligió quedarse en Ushuaia: una historia de vida

Lino Adillón, un sanjuanino que llegó a Ushuaia para realizar un curso, se ha convertido en un referente de la vida local. Atraído por la belleza del lugar, Adillón expresa: "Me enamoré de todo, vine a hacer un curso por un par de meses y bueno, me enganché con la gente de rugby, con la pesca deportiva y eso me atrapó y me quedé acá".

El restaurante Volver, donde trabaja, se destaca por ofrecer las delicias de la gastronomía fueguina. Adillón describe su vida en Ushuaia como un constante descubrimiento: "Todos los días tenés un paisaje diferente, una postal diferente, tenés una luna que aparece y te enamora, los amaneceres, la vida misma".

Sobre la seguridad y la calidad de vida en Ushuaia, Lino destaca: "Es maravilloso, primero el tema seguridad que hoy es un factor muy determinante, pero después la naturaleza, el aire, sentís que el aire te toca". A pesar de los desafíos que enfrenta Argentina, su mensaje es optimista: "A pesar de la argentina, de la economía, de la política, se puede. Los límites están en la cabeza de cada uno".

Adillón también reflexiona sobre la necesidad de un cambio en la mentalidad colectiva y política: "Tenemos que cambiar un poco esa mentalidad que tenemos y ser un poquito más generosos, tener políticas que sean más amigables". Para él, el futuro depende de una nueva forma de pensar y actuar: "Los gobernantes tienen que mutar, tienen que cambiar".

Con su historia, Lino Adillón se convierte en un ejemplo de que en Argentina es posible encontrar oportunidades y construir un futuro mejor, siempre que se esté dispuesto a cambiar la mentalidad y a trabajar por el bien común.

La Argentina posible se construye día a día con personas que se levantan, innovan y creen en un mañana. Como dice Lino, “el que quiere, puede”. Y estas historias lo prueban.

Entrevista de Fernando Genesir