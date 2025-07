David Miazzo: “Sin retenciones, el agro argentino puede generar 500 mil empleos”

En diálogo con La Argentina Posible, el economista agropecuario y titular de la consultora Data Miazzo, David Miazzo trazó un contundente diagnóstico sobre el impacto de las retenciones a la soja y el maíz. Según explicó, se trata de un impuesto excepcional en el mundo, que limita el potencial productivo del país y margina al interior más profundo.

“Las retenciones son un impuesto que ningún otro país agroexportador cobra. Solo Rusia las aplica al trigo, y de forma geopolítica. En Argentina, el 33% a la soja se aplica sobre la facturación bruta, no sobre la ganancia”, detalló.

Miazzo señaló que, a diferencia del impuesto a las ganancias, que grava los beneficios, las retenciones castigan directamente la facturación total. Esto impacta de forma directa sobre la rentabilidad, impide inversiones y estanca la producción.

“Hace más de una década que la producción agropecuaria está estancada. Mientras tanto, Brasil crece sin parar”, advirtió.

Un escenario posible (y tangible)

Ante la consulta de qué ocurriría si se eliminaran las retenciones, Miazzo no dudó:

“Podríamos incrementar un 50% la producción, superar las 200 millones de toneladas de granos, generar 500 mil empleos nuevos en todo el proceso y sumar 20 mil millones de dólares por año. Es como tener otra Vaca Muerta”, sintetizó.

Las ventajas, explicó, no solo serían para los grandes productores del núcleo pampeano. “La eliminación de retenciones haría rentables los campos más alejados de los puertos, como los de Santiago del Estero, Salta o San Luis”, señaló. Allí es donde la inversión en riego, fertilizantes y tecnología podría detonar una nueva etapa de crecimiento.

“Esto no solo se traduce en más granos, sino en más maquinaria, más fletes, más proteínas animales, más biocombustibles. Es desarrollo genuino para todo el país”.

¿Y los impuestos?

Uno de los argumentos usuales para mantener las retenciones es la necesidad de recaudar. Miazzo ofreció otra mirada: “Las retenciones no se coparticipan. En cambio, si se reemplazan por más impuesto a las ganancias, ganan también las provincias. Es más equitativo y sostenible. El balance fiscal no se resiente, incluso mejora”.

Además, insistió en que un agro más rentable también permite cuidar mejor los suelos: “Hoy muchos campos no reponen el fósforo que pierden. Con más margen, podríamos fertilizar mejor, cuidar los recursos y hacer un agro más sustentable”.

¿Por qué no se hace?

La gran pregunta que flota tras su análisis es por qué no se avanza en este camino. “Primero, por la urgencia fiscal. Pero también porque muchos decisores no conocen el agro en profundidad y no están convencidos del potencial. Ahí está nuestro rol: demostrarles que otra Argentina es posible”, concluyó.

En su paso por el programa, Miazzo dejó claro que el campo no pide subsidios, sino libertad para producir. Y que esa libertad puede ser el motor de un país más justo, más productivo y más federal.

Entrevista de Adrian Simioni