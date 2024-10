Víctor Mochkofsky, emprendedor: "Sueño con una Córdoba que sepa conversar"

Víctor Mochkofsky se presenta como un destacado emprendedor, speaker y facilitador en el ámbito de las nuevas economías e innovación. Con una trayectoria que lo posiciona como un conector y tejedor de ecosistemas, Mochkofsky dijo a Cadena 3 que se dedica a modificar la realidad a través de sus ideas y proyectos.

En diálogo con el ciclo “La Argentina, hoy”, que se emite en el programa “Informados, al regreso”, Mochkofsky contó que la innovación forma parte integral de su vida.

Aunque no es un concepto ajeno, señaló que no todos lo comprenden en su totalidad. "En algún momento hablé como emprendedor; después, como facilitador; y, luego, como conector. Hoy me gusta 'explorador'", expresó el disertante del próximo TEDxCórdoba, que se realizará el sábado 19 de octubre.

Su enfoque actual se centra en atender el estado actual de las crisis que enfrenta la sociedad, actuando como un recolector de ideas.

El emprender, según Mochkofsky, implica manifestar ideas y deseos al mundo. En Argentina y, en particular, en Córdoba, existe una creciente cultura emprendedora. "Cada vez más en Córdoba y en Argentina se entiende cuando se habla de emprendedor", afirmó. Sin embargo, el concepto de emprendimiento puede abarcar más que iniciar un negocio: se trata de una mirada más amplia hacia la creación de soluciones.

El "explorador" destacó la economía circular como una de las áreas en las que Córdoba se posiciona fuertemente. Resaltó diversas iniciativas que trabajan en este ámbito, como una empresa que produce bloques de plástico con un bajo procesamiento, destinados a mejorar la calidad de vivienda en sectores vulnerables.

"La economía circular implementada tiene que ver con el proceso de diseño y la reutilización de los materiales", explicó.

También reflexionó sobre la resiliencia y la creatividad necesarias para el emprendimiento. "Es un cambio de mirada. Emprender, ¿para qué?", planteó.

Su búsqueda de un cambio positivo se basa en la renovación social y la sustentabilidad. "Poner talento al servicio y soluciones para estar mejor", agregó, enfatizando la importancia de tener un propósito claro en el proceso de emprendimiento.

Mochkofsky sostuvo que no se pueden resolver problemas con las mismas herramientas que los generaron. "Si estamos emprendiendo para crecer, me interesa desafiar eso", aseguró. En tiempos de aceleración y volatilidad, llamó a pensar en soluciones que se adapten a la realidad local, destacando la interconexión de todos los problemas.

El emprendedor criticó la calidad de la comunicación actual, tanto en empresas como en la sociedad. "Sueño con una Córdoba que sepa conversar", afirmó.

Para él, el futuro es cada vez más complejo y se requiere desafiar la lógica del management tradicional. "Primero, se debe identificar no un destino, sino una dirección de viaje", aconsejó.

Construyendo un futuro sostenible

Víctor Mochkofsky se mostró convencido de que Córdoba puede convertirse en un polo cultural y un catalizador de ideas para cambiar el mundo. "Hay que buscar alternativas para ser sustentables y dejar los combustibles fósiles", enfatizó. Para lograrlo, es vital redefinir las métricas del éxito y adoptar una mejora continua en las empresas.

El emprendedor, facilitador y conector se posicionó como un referente en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, con una mirada crítica sobre el presente y un firme compromiso con el futuro de la economía y la sociedad en Córdoba y el país.

Entrevista de Sergio Suppo y Luis Fernández Echegaray.