“Tito” Dómina: “El kirchnerismo nunca entendió a la provincia de Córdoba”

Esteban "Tito" Dómina, reconocido historiador y exdirigente político de Córdoba, recientemente presentó su libro titulado "Córdoba".

Dómina dedicó más de 25 años a la difusión de la historia de la provincia con un notable éxito, habiendo publicado 22 libros en total.

Dentro de su último trabajo, reflexionó, en diálogo con Cadena 3, sobre el histórico antiporteñismo de los cordobeses.

"El kirchnerismo nunca entendió a Córdoba. Entonces, no jugó bien", expresó el historiador. "No interpretó lo que Córdoba es, no leyó adecuadamente y, por lo tanto, no obró en consecuencia. El cordobés ya con el pasado no quiere saber nada. Casi 8 de cada 10 cordobeses votaron a Javier Milei. Macri sacó 70%. Evidentemente, es un fenómeno nuevo y Córdoba hasta aquí acompaña", expresó.

Un repaso por la historia y cultura de Córdoba

El nuevo libro de Dómina no se limita a un relato histórico, sino que abarca una variedad de temas que incluyen el humor, la música, la gastronomía y los personajes emblemáticos de la provincia. "Es un libro, podríamos decir, de una temática general, donde repasamos el humor, la tonada, la música, la gastronomía, los paisajes, los personajes, mitos y leyendas", explicó.

El autor destacó que la historia de Córdoba comenzó mucho antes de 1573 y mencionó la existencia de pueblos originarios que dejaron una huella cultural que perdura hasta hoy. "Córdoba ya existía desde antes", afirmó.

Además, hizo hincapié en que "no hay una sola Córdoba; no es única", refiriéndose a las diversas identidades que coexisten en la provincia.

Identidad cordobesa, una mezcla de tradiciones

Dómina mencionó que la identidad cordobesa está marcada por una rica mezcla de influencias culturales. "Es progre y también conserva", señaló y resaltó que la historia de la provincia está llena de momentos de rebeldía, como la fundación de la ciudad por Jerónimo Luis de Cabrera, quien desobedeció órdenes del virrey. "Si hay algo que caracteriza al cordobés es que no lo llevás de la nariz a ninguna parte", añadió.

El historiador también mencionó la influencia de los jesuitas en la cultura cordobesa y destacó su papel en la educación y la arquitectura. "Dejaron esa maravilla que atesoramos, que la Unesco declaró patrimonio de la humanidad", dijo en referencia a la Manzana Jesuítica.

La hospitalidad cordobesa y su apertura cultural

Dómina destacó la hospitalidad de los cordobeses, aunque aclaró: "Córdoba es muy hospitalaria, pero te pone en observación". Esta característica, según él, se debe a la necesidad de entender y respetar la cultura local. "Si lográs eso, te va re bien", aseguró.

La Universidad Nacional de Córdoba, fundada en 1613, también juega un papel crucial en la identidad de la provincia, aportando un carácter cosmopolita y siendo un foco de atracción para estudiantes de diversas regiones. "Le dio el carácter cosmopolita, que es un valor agregado muy fuerte", explicó.

Reflexiones sobre la política y la historia reciente

En cuanto a la política, Dómina reflexionó sobre el histórico antiporteñismo de los cordobeses, que se remonta a la época de la independencia. "Córdoba no acató a la Primera Junta de gobierno", recordó, lo que marcó una grieta con Buenos Aires. Además, mencionó que "el kirchnerismo no logró entender la esencia de Córdoba", lo que resultó en un rechazo hacia sus propuestas.

Finalmente, Dómina concluyó con una reflexión sobre la importancia de conocer la historia para evitar repetir errores. "Conocer el pasado para iluminar el presente", enfatizó y recordó que los argentinos son "campeones mundiales de tropezar con la misma piedra".

El libro "Córdoba", de Ediciones del Boulevard, está disponible en librerías de la provincia y también en Mercado Libre, facilitando su acceso para todos los interesados en la historia y cultura cordobesa.

Entrevista de Sergio Suppo y Luis Fernández Echegaray.