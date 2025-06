Juana Viale llega a Córdoba: "El teatro es un viaje, una experiencia única"

En el programa La Argentina Hoy, conducido por Sergio Suppo, Juana Viale abrió las puertas de su mundo, compartiendo reflexiones sobre su pasión por el teatro, su inesperado salto a la conducción televisiva y su visión sobre la Argentina actual.

Desde su amor por la naturaleza hasta su rechazo a cargar con el peso de las expectativas por su apellido, la actriz y conductora se mostró auténtica, reflexiva y cercana, invitando al público a conocer las múltiples “Juanas” que la habitan.

En el centro de la conversación, Viale destacó la magia del teatro, que la llevará al Teatro Real de Córdoba los días 28 y 29 de junio con una obra que celebra a figuras históricas como Sor Juana Inés de la Cruz y Juana de Arco.

Estás haciendo televisión, pero no has dejado el teatro. ¿Es lo que más te gusta?

Son propuestas diferentes. La televisión y la conducción son una cosa, la ficción en series es otra, más cercana al cine, y el teatro es único. Es un vivo, una conexión con la energía del público que hace que cada función sea irrepetible.

Los actores suelen decir que el teatro es una experiencia vibrante, como sentirse vivo o al borde de la muerte antes de salir a escena. ¿Coincidís?

Sí, totalmente. Hay algo muy vivo en el teatro. Siento nervios antes de salir, no solo por los miedos típicos, sino por la condición del público: su predisposición, los silencios, las toses, la atención, la respiración. Todo eso se percibe y hace que cada función sea única.

¿Incluso después de muchas funciones sigues sintiendo ese pánico escénico?

Sí, siempre. Es un nerviosismo previo, pero también durante la función. A veces siento que me voy a quedar en blanco o que estoy enferma, pero al salir a escena, la adrenalina me cura. Es como un viaje: estás, pero no estás. Después, terminas agotada, como un trapo.

¿Tenes cábalas o rituales antes de salir al escenario, como los deportistas?

No, no soy cabulera. Caliento la voz por técnica, para cuidar las cuerdas vocales, pero no tengo rituales. Disfruto la previa: tomar mate, charlar con mis compañeros. En la obra que estamos haciendo ahora en Córdoba, la pasamos bien, compartimos.

¿Sos de las actrices que llega al teatro con mucha anticipación o justo a tiempo?

Llego unas dos horas y media antes, a veces más en gira, porque no conoces el teatro, el escenario, las luces. Todo se ajusta a última hora. Además, en gira, el teatro se convierte en tu casa, pasas más tiempo ahí y lo disfrutas.

Muchos asumen que ser actriz es natural para vos por tu familia. ¿Fue una elección consciente?

Fue una elección. No quería ser actriz en mis primeros 20 años, quería ser bióloga marina. Siempre estuve conectada con la naturaleza, el mar, los bosques, los animales. Pero surgió una oportunidad de actuar, me cautivó y, de a poco, fui tomando confianza y conociendo el ambiente.

¿Sentiste alguna vez que tenías que demostrar algo por tu apellido?

No, nunca me lo cargué como un peso. Había una expectativa tácita de la gente, pero no es algo que me pertenezca. Me enfoqué en mis pasos y en salir del prejuicio.

¿Cómo fue esa primera oportunidad de actuar?

Actué y no paré más. Tuve la suerte de elegir proyectos, sobre todo en cine, donde hice películas independientes, óperas primas. En televisión, “Las Viudas” fue una explosión, un proyecto grande con un elenco potente y una novela conocida. Fue como pisar más fuerte, aunque mi amor por el trabajo siempre fue el mismo.

Cuando te registras en un hotel, ¿qué pones como profesión?

Actriz, desde hace unos 20 años. A veces también pongo madre, porque es mi ocupación.

Tu padre dice que llenas media parrilla de verduras en los asados. ¿Por qué decidiste ser vegetariana?

Soy vegetariana hace muchos años porque me da mucha pena comer animales. Es una decisión personal, no alzo ninguna bandera ni busco debatir. Entiendo que en Argentina, un país ganadero, se ve como un objeto, no como un cadáver. Pero es mi elección, me resulta cruel. Respeto a los demás y pido que me respeten.

¿Te resultó natural reemplazar a Mirtha Legrand en su programa durante la pandemia?

No fue natural, fue una emergencia. Estaba por filmar una película cuando se dictó el ASPO. Mi abuela y mi madre no podían trabajar por su edad, y mi hermano, el productor, me pidió que la reemplazara por dos fines de semana. Pero esos 15 días se convirtieron en nueve meses. Fue un desafío enorme, no sabía si podía.

¿Cómo manejaste la preparación para conducir, siendo actriz y no periodista?

Fue intenso. Tenía que estudiar no solo la pandemia, sino la trayectoria de cada invitado: su carrera política, su partido, su historia. Era como tomar un toro por las astas. Me preparaba a fondo, como si fuera periodista, porque no estaba en mi mundo.

¿Tu abuela te dio consejos o te guió en ese proceso?

No, me dio mucho amor y respeto. Fui evolucionando, apropiándome del espacio que me cedieron. Construí algo propio, que no estaba en mis planes, y el público lo recibió con cariño.

¿Tuviste que construir un personaje como conductora?

Al principio era más de escucha, pero luego fui siendo yo misma. Soy curiosa, necesito saber, y eso me lleva a preguntar. No me gusta hablar de temas que el entrevistado no quiere tocar. No me coachearon, soy lo que se ve.

¿Heredaste la memoria prodigiosa de tu abuela y tu familia?

Tengo mucha memoria, sí. Mi abuela recuerda detalles increíbles: apellidos, calles, patentes. Mi tío José Martínez Suárez también tenía una memoria cinematográfica impresionante. Los tres hermanos hacían juegos de recuerdos, con datos de hace décadas.

Tu programa toca temas de actualidad, a veces con políticos. ¿Te interesa la política?

No hablo de política con amigos ni familia. Nos atraviesa a todos, es inexorable, pero no me interesa el pensamiento político de los demás. Me interesa más la estabilidad económica, saber cuánto valen las cosas, porque hoy no lo entiendo. En un lugar una botella de agua cuesta una cosa, en otro cinco veces más. Eso me desconcierta.

¿Ves a los artistas cuidándose de hablar por miedo a las consecuencias?

Siempre fue así, antes y ahora. Hay una enfermedad en el país de no aceptar que el otro piense diferente o vote a otro. No me interesa hablar de política en mi programa, no me acerca ni me aleja de las personas. La comunión entre seres debería ir por otro lado.

Estás presentando una obra sobre varias “Juanas”. ¿Quiénes son y cuántas Juanas eres en la vida real?

La obra habla de Sor Juana Inés de la Cruz, Juana Azurduy, Juana la Loca, la Papisa Juana, Juana de Arco. Soy un poco todas ellas. En la vida real, soy muchas: Juana mujer, mamá, hija, nieta, hermana, amiga. Las mujeres tenemos esa capacidad de asumir roles diversos al mismo tiempo.

Para cerrar, ¿qué libro recomendás a los oyentes?

“Nada se opone a la noche”, de Delphine de Vigan. Es una novela maravillosa donde la autora narra la vida de su madre desde su mirada de hija, con una perspectiva real y dolorosa, desde la infancia hasta la adultez.

Entrevista de Sergio Suppo.