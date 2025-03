Iñaki Isla: “En La Plata y Bahía Blanca, hubo tormentas nunca registradas”

Las recientes inundaciones en Bahía Blanca, ocurridas hace tres semanas, han reavivado el debate sobre la vulnerabilidad de las ciudades argentinas frente a fenómenos climáticos extremos.

A una década de la trágica inundación de La Plata y con antecedentes como los desbordes en Santa Fe, Córdoba y otras regiones, la pregunta resuena: ¿Estamos preparados para enfrentar estas catástrofes?

Para responderla, Cadena 3 dialogó este jueves, en el ciclo "La Argentina, hoy", con Iñaki Isla, geólogo e investigador del CONICET, quien, desde la costa bonaerense, aportó su visión sobre estas tragedias y el impacto del cambio climático.

Bahía Blanca y La Plata: tormentas sin precedentes

El 27 de febrero de 2025, Bahía Blanca sufrió una tormenta de más de 200 milímetros en pocas horas, un volumen de agua que superó cualquier registro histórico. "Es una ciudad en un área desértica, al pie de la cuenca del arroyo Napostá Grande, que baja desde la Sierra de la Ventana", explicó Isla. Sin embargo, las obras de canalización, como el canal Maldonado, pensadas para drenar crecidas, resultaron insuficientes. "Bahía Blanca es un tapón perfecto", afirmó, señalando que la urbanización bloquea el desagüe natural, agravando las inundaciones.

Un paralelismo similar se observa en La Plata, donde el 2 de abril de 2013 otra tormenta récord dejó decenas de víctimas y barrios bajo el agua. "La ciudad se urbanizó hace un siglo sin considerar el arroyo Regimiento y el Canal del Gato. El agua se acumuló en el distribuidor y subió hacia la cuenca, inundando todo", detalló el geólogo.

En ambos casos, las tormentas excedieron las previsiones históricas, un fenómeno que Isla vincula directamente al cambio climático: "Ya no podemos confiar en las estadísticas meteorológicas; estas lluvias son más frecuentes y más intensas".

Un patrón que se repite

Argentina no es ajena a estos eventos. En 2015, las Sierras Chicas de Córdoba sufrieron una crecida que arrasó localidades como Mendiolaza y Villa Allende, construidas sobre antiguas cuencas serranas alteradas por embalses. Más al sur, ciudades patagónicas como Puerto Madryn (2016) y Comodoro Rivadavia (2017), en zonas desérticas, enfrentaron lluvias torrenciales inéditas. Incluso en 2024, Porto Alegre (Brasil) quedó bajo agua durante meses, un drama que recuerda inundaciones históricas como la de 1941, pese a las obras realizadas.

"Esto es el cambio climático", sentencia Isla. "En el sudeste de Sudamérica, el IPCC (Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático) prevé más lluvias y lo estamos viendo". El experto comparó estas crecidas con la "gota fría" española, hoy conocida como DANA, que en 2024 devastó Valencia, una ciudad semidesértica desprevenida ante tal magnitud.

¿Obras insuficientes o irresponsables?

Las infraestructuras diseñadas hace décadas no contemplaban este nuevo escenario climático. En Bahía Blanca, el canal Maldonado no dio abasto y, en La Plata, la urbanización ignoró los cursos de agua naturales. "Cuando se construyeron estas ciudades, no había registros de cambio climático", explicó Isla. Sin embargo, advirtió que las soluciones actuales deben replantearse: "Hay que desviar cuencas en las cabeceras, como se hizo en Tres Arroyos con Los Gauchos, para reducir la presión sobre Bahía Blanca".

En la llanura pampeana, el desafío es mayor. "Es una de las zonas más planas del mundo, más que las Great Plains de Estados Unidos", destacó el geólogo, recordando el debate entre Florentino Ameghino y los ingenieros del siglo XIX. Mientras estos últimos apostaron por canales, Ameghino proponía aprovechar lagunas para retener agua. "Ameghino tenía razón: cuando la napa freática aflora, como en Bahía Blanca con marea alta, no hay drenaje que alcance", afirmó Isla.

Impacto y oportunidades

Las inundaciones no sólo traen pérdidas. En la Pampa Húmeda, los eventos "Niño", como los de 1982-83, 1997-98 y 2024, anegan suelos, pero también los enriquecen. "En años 'Niño', las cosechas en La Pampa y el oeste bonaerense son excepcionales", señaló Isla, subrayando un beneficio económico en medio del caos.

Sin embargo, la compactación de suelos por agua estancada durante meses y la creciente frecuencia de sudestadas en zonas costeras, potenciadas por el aumento del nivel del mar, exigen medidas urgentes. "La NASA alertó que el derretimiento de glaciares es más rápido de lo previsto. Para 2100, el mar podría subir más de 40 centímetros, afectando drenajes en ciudades bajas como Villa Gesell o San Clemente", advirtió.

¿Qué hacer?

Para Isla, la prevención requiere acción conjunta de municipios, provincias y el Gobierno nacional. "El Ministerio del Ambiente de Buenos Aires ya alerta a los municipios costeros sobre sudestadas y el aumento del nivel del mar. Hay que evitar urbanizar zonas vulnerables y reformular drenajes", recomendó.

En ciudades grandes como Rosario, Córdoba o Santa Fe, que ya sufrió una inundación mortal en 2003, urge adaptar infraestructuras a esta nueva realidad climática.

Una mirada al pasado para entender el futuro

Al cierre, Isla recomendó el libro "El viaje de un naturalista de Charles Darwin, un relato del viaje del Beagle en 1833", que recorre la planicie pampeana. "Darwin ya intuía que esto se inundaba. Vio cómo los fenómenos extremos moldean el paisaje", reflexionó. Una lección que, casi dos siglos después, Argentina debe aplicar con urgencia.

Entrevista de Sergio Suppo.