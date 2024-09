Ariel Tarico, un artista con estirpe de capocómico: “El humor me salvó la vida”

El imitador santafesino, Ariel Tarico, reveló este miércoles que su pasión por la risa le permitió, cuando perdió a su padre con apenas seis años, imaginarse un futuro como dibujante o actor y, al respecto, confesó: “El humor me salvó la vida”.

En diálogo con Cadena 3, en el ciclo “La Argentina, hoy”, que se emite en el programa “Informados, al regreso”, Tarico contó que, con los años, aprendió a ver a los políticos como un "poliedro”, con sus “distintas caras según el contexto”.

En ese marco, el artista comentó que las caricaturas que encarna son “una síntesis, que expresa el inconsciente de los políticos” y lo que éstos muchas veces no pueden decir directamente.

Durante la entrevista, Tarico alternó reflexiones con imitaciones de sus personajes más logrados, en medio de las respuestas que fue dando.

Por último, adelantó que en octubre actuará en Córdoba. “El 12 de ese mes, estaremos en la Sala de las Américas en la capital y, luego, iremos al Teatro Verdi en Villa María”.

Principales frases

- Tratamos de hacer que el personaje, la caricatura, exprese el inconsciente del político o diga lo que no se animaría a decir en serio.

- Los que más se enojan son los fanáticos de los personajes, no los reales.

La caricatura es una síntesis.

- En la presidencia, Alberto Fernández fue un superávit de memes.

- Trato de tener poca relación con los políticos.

- Las caricaturas me sirven para dar un mensaje.

- No me sirve mucho imitar al personaje y repetir exactamente lo que diría. Me sirve también que tome su vuelo.

- Las redes sociales son como una revista satírica que se renueva permanentemente.

- (Imitación de Javier Milei, el personaje que más le rinde hoy). Hola, periosobres. Estoy pasando una gran etapa no sólo como economista, sino como amante latino. Cumplí el sueño del pibe: estoy con la revista Playboy en vivo y en directo. Ustedes la veían por TV y yo ahora a Yuyito la tengo entre mis sábanas.

- Hay que estar atentos permanentemente a los cambios de personalidad de los políticos: no es lo mismo imitar a Massa de 2013 y 2023.

Aprendí a ver a los políticos como un poliedro, que tienen distintas caras de acuerdo al contexto.

- Un periodista con el que trabajaba me dijo que no iría a verme, porque estaba “un poco kirchnerista” con su mujer. Es como que ahora no me puedo reír, porque estoy apoyando a un gobierno. Eso me amargó.

- Yo soy más de la radio, que es un medio más amable.

- Con el streaming, ahora estamos volviendo a la radio-espectáculo.

El humor es lo que me salvó.

- De chico, siempre miraba los programas de Juan Carlos Calabró, Juan Carlos Mesa y Minguito, y soñaba con salir de pobre y vivir de esto.

- Cuando murió mi padre a mis seis años, el refugio era ver Tato Bores, Gasalla o leer la revista Humor e imaginarme un futuro.

El humor me permitió imaginarme un futuro siendo dibujante o actor cómico.

- Tengo mucho respeto por los colegas de Córdoba, como Mario Devalis, Capocha Orellana o Marcos Ontivero. Por eso trato de no hacer muchos personajes cordobeses.

- Rony Vargas fue fundamental en mi carrera, porque me dio difusión cuando no era conocido. Y con Mario Pereyra, cada vez que nos veíamos en el estudio sucedía la magia.

Entrevista de Sergio Suppo y Luis Fernández Echegaray.