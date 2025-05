Walmart, el mayor minorista del globo, critica los altos aranceles de Trump y sus efectos

Walmart, el minorista más grande a nivel internacional, manifestó que los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump son "excesivos" y que esto llevará a un aumento en los precios de varios de sus productos, en medio de un incremento de costos debido a la guerra comercial.

Durante una conferencia sobre sus ganancias, el director general de Walmart, Doug McMillon, afirmó: "Haremos todo lo posible por mantener los precios tan bajos como sea posible. Pero dada la magnitud de los aranceles, incluso en los niveles reducidos anunciados esta semana, no podemos absorber toda la presión dada la realidad de los estrechos márgenes minoristas".

McMillon también señaló que, al igual que muchas otras firmas estadounidenses, Walmart no emitió pronósticos sobre sus utilidades para el trimestre, debido a la inestabilidad del entorno causado por las cambiantes políticas arancelarias de EE. UU. No obstante, la compañía mantuvo sus previsiones anuales realizadas en febrero, según información de The Associated Press.

Además, se observó que muchos estadounidenses han comenzado a ajustar sus hábitos de consumo, inquietos por la situación económica. Recientes datos del Gobierno reflejaron un crecimiento más lento en las ventas minoristas.

La información por parte de Walmart indica que sus consumidores se muestran cada vez más cautelosos y selectivos en sus compras, según reportes de la agencia de noticias Xinhua.

Finalmente, los aranceles implementados por Trump, dirigidos a China y otros países, podrían comprometer el modelo de precios bajos que ha sido fundamental para el éxito de Walmart, de acuerdo a las declaraciones realizadas en el informe.