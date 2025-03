Von der Leyen propone un fondo de €800 mil millones para defender a la UE

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció una estrategia para fortalecer militarmente a Europa, con una posible movilización de 800.000 millones de euros y apoyo urgente a Ucrania.

Esta iniciativa surge tras la tensión entre Donald Trump y Volodímir Zelenski, que llevó a Estados Unidos a congelar su ayuda militar a Kiev. La próxima cumbre europea del jueves evaluará el escenario actual.

EE.UU. suspende asistencia militar: la ayuda se interrumpió en la madrugada del martes, según una fuente citada por Reuters.

Ataque en Odessa: un bombardeo ruso dejó miles de hogares sin electricidad, según el gobernador regional Oleg Kiper.

Impacto económico: la paralización de la ayuda estadounidense afectó los precios del petróleo.

Postura francesa: el ministro Benjamin Haddad advirtió que la medida de EE.UU. "aleja la paz", mientras Francia rechaza confiscar activos rusos congelados, alegando violación de acuerdos internacionales.

Propuesta de Finlandia: el presidente Alexander Stubb sugirió que Ucrania ingrese de facto a la OTAN si Rusia reinicia la invasión, alineándose con una idea de un senador cercano a Trump.

Trump vs. OTAN: el expresidente estadounidense se opone a la membresía ucraniana en la alianza, considerada una "línea roja" para Moscú.

Activos rusos congelados: Francia, a través del ministro Eric Lombard, reiteró su rechazo a usar estos fondos (estimados en 200.000 millones de euros) para financiar la defensa europea, argumentando que pertenecen al Banco Central ruso.

Moscú celebra la pausa: el Kremlin calificó la medida de Trump como un "aporte a la paz", pero exigió claridad y el levantamiento de sanciones para normalizar relaciones con EE.UU.

Advertencia checa: el primer ministro Petr Fiala instó a Europa a reforzar su capacidad militar y económica: "No podemos permitir que triunfe la agresión rusa".

Von der Leyen propone flexibilizar normas fiscales para inversiones en defensa, préstamos de 150.000 millones de euros y atraer capital privado.

Incluiría un fondo para proyectos estratégicos paneuropeos y compras conjuntas de armamento.

"Estamos en una era de rearme; la seguridad europea está bajo amenaza real", declaró la líder desde Bruselas.

"Europe is ready to assume its responsibilities.



ReArm Europe could mobilise close to €800 billion for a safe and resilient Europe.



This is a moment for Europe. And we are ready to step up."



