Un helicóptero se estrelló en el río Hudson: hay seis muertos

Seis españoles murieron este miércoles al estrellarse un helicóptero en las aguas del río Hudson en Nueva York, según confirmó el alcalde la ciudad, Eric Adams.

El incidente se produjo entre alrededor de las 15:15 hora local (19:15 GMT), y de acuerdo con algunos medios locales la cifra de muertos podría ser aún mayor.

El helicóptero era operado por New York Helicopter, una empresa local de excursiones, según Michael Roth, director ejecutivo de la compañía.

La Comisaria de Nueva York, Jessica Tisch, dijo que la mayoría de los pasajeros ya estaban muertos cuando fueron sacados del agua, pero dos pasajeros fueron llevados a un hospital cercano, donde murieron poco después.

