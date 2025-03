Macron sube la apuesta: pide alto el fuego a Rusia y otorga ayuda militar

En un mensaje contundente desde París, el presidente francés Emmanuel Macron lanzó este miércoles un doble desafío: exigió a Rusia que acepte un alto el fuego de 30 días sin condiciones y anunció un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por 2.000 millones de euros.

En una rueda de prensa junto al presidente ucraniano Volodímir Zelenski, Macron no dejó lugar a dudas: “Hemos entrado en una fase decisiva para poner fin a la guerra”. Pero, mientras Francia y sus aliados redoblan el apoyo a Kiev, el Kremlin sigue sin responder y mantiene su ofensiva, golpeando incluso objetivos civiles.

La escena tuvo lugar en el Palacio del Elíseo, donde Macron recibió a Zelenski para afinar estrategias antes de la cumbre clave de este jueves, que reunirá a líderes de 31 países en la capital francesa.

“Rusia no ha dado ninguna señal de aceptar el alto el fuego y, con sus actos, muestra su voluntad de seguir la agresión”, denunció Macron, recordando que Ucrania ya dio el sí a una tregua de 30 días en la cumbre de Yedah, Arabia Saudí. “Esperamos lo mismo de Moscú”, insistió, aunque el silencio ruso y los ataques diarios pintan un panorama sombrío.

?? DIRECTO | Emmanuel Macron recibe en el Palacio del Elíseo a Volodímir Zelenski. Lo hace en vísperas de una cumbre, también en París, para impulsar la ayuda militar y financiera a Ucrania.#Canal24Horas

?? https://t.co/2z2Jqzx2XW pic.twitter.com/uA58Ms4TRF — RTVE Noticias (@rtvenoticias) March 26, 2025

Más armas y un plan para la paz

El nuevo paquete de 2.000 millones de euros (unos 2.200 millones de dólares) incluye desde equipos que Francia ya tiene en stock hasta armamento que se fabricará en Ucrania junto a empresas galas.

“Es ayuda inmediata para que Ucrania resista, pero también un compromiso a largo plazo para que su Ejército pueda disuadir cualquier nuevo ataque ruso”, explicó Macron.

La cumbre de París, bautizada como la “coalición de los dispuestos”, pondrá sobre la mesa cuatro ejes: apoyo militar urgente, un alto el fuego sólido, garantías de seguridad a futuro y el despliegue de una fuerza internacional en un “segundo escalón” —no en el frente— para blindar a Ucrania contra futuras agresiones.

Zelenski, por su parte, respaldó la postura francesa y dejó claro que no es momento de aflojar la presión sobre Moscú. “Es demasiado pronto para levantar las sanciones a Rusia; necesitamos más mientras no quieran acabar la guerra”, afirmó. Macron coincidió: “Eso se discutirá en un acuerdo de paz, no ahora”.

Una fuerza internacional en el horizonte

Uno de los anuncios más llamativos fue la posibilidad de enviar una fuerza militar internacional, una idea que ya cuenta con avances en la planificación entre varios países europeos. “No iría al frente, sino que actuaría como un respaldo para disuadir a Rusia”, aclaró Macron, subrayando que el objetivo es combinar resistencia en el terreno con pasos creíbles hacia la paz.