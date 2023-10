La activista iraní encarcelada Narges Mohammadi ganó el Nobel de la Paz 2023

Narges Mohammadi, defensora de los derechos de la mujer iraní encarcelada, ganó este viernes el Premio Nobel de la Paz 2023.

"El Comité Noruego del Nobel ha decidido conceder el Premio Nobel de la Paz 2023 a Narges Mohammadi por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y su lucha por promover los derechos humanos y la libertad para todos", dijo el comité en su mención.

Mohammadi es una de los principales activistas de derechos humanos de Irán, que hizo campaña por los derechos de la mujer y la abolición de la pena de muerte.

Actualmente, cumple múltiples condenas en la prisión de Evin, en Teherán, que ascienden a unos 12 años de prisión, según la organización de derechos humanos Front Line Defenders, uno de los muchos periodos que estuvo recluida entre rejas. Entre los cargos que se le imputan es el de difundir propaganda contra el Estado.

/Inicio Código Embebido/

2023 #NobelPeacePrize laureate Narges Mohammadi’s brave struggle has come with tremendous personal costs. The Iranian regime has arrested her 13 times, convicted her five times, and sentenced her to a total of 31 years in prison and 154 lashes. Mohammadi is still in prison. pic.twitter.com/ooDEZAVX01