Impactante video del trágico terremoto en China: más de 100 muertos

El Gobierno chino intensificó el trabajo de ayuda ante desastres en las provincias noroccidentales de Gansu y Qinghai, luego del terremoto de magnitud 6,2 registrado en la medianoche del lunes que causó más de 100 muertos.

VIDEO: A strong earthquake measuring 6.2 in magnitude struck the northwest region of Jiangsu, China. Tragically, a minimum of 118 individuals lost their lives, and several hundred sustained injuries in the aftermath. pic.twitter.com/dsPELb4pSE