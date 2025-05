Hermanos Menéndez, del asesinato de sus padres y Netflix a una nueva sentencia

El caso de los hermanos Lyle y Erik Menéndez, quienes asesinaron a sus padres en 1989, vuelve a captar la atención mundial tras una sorprendente resentencia que los hace elegibles para libertad condicional.

Este crimen, uno de los más mediáticos del siglo XX, ha sido objeto de renovado interés gracias a producciones de Netflix y nuevas pruebas que reabrieron el debate sobre los motivos detrás de los asesinatos.

El asesinato

20 de agosto de 1989

José Menéndez, un exitoso ejecutivo de la industria del entretenimiento, y su esposa, Mary Louise “Kitty” Menéndez, son asesinados a quemarropa con escopetas en su mansión de Beverly Hills, California. José recibe seis disparos, incluido uno en la nuca, y Kitty es baleada diez veces, uno de ellos en el rostro tras recargar. Lyle, de 21 años, y Erik, de 18, llaman al 911, afirmando que encontraron a sus padres muertos y sugiriendo un posible ataque de la mafia. La policía inicialmente investiga esta teoría.

Cómo los descubren

1989-1990

Los hermanos despiertan sospechas por su comportamiento tras los asesinatos. Gastan millones de dólares de la herencia de sus padres en Rolex, autos de lujo, propiedades y negocios.

La policía recibe una pista clave en marzo de 1990, cuando Judalon Smyth, pareja del psicólogo de los hermanos, revela que Erik confesó los asesinatos en terapia, grabados en cintas.

Lyle es arrestado el 8 de marzo de 1990, y Erik se entrega días después. Ambos son acusados de asesinato en primer grado.

El primer juicio

Julio de 1993 - Enero de 1994

Comienza el primer juicio, televisado por Court TV, con jurados separados para cada hermano. La defensa, liderada por Leslie Abramson (Erik) y Jill Lansing (Lyle), argumenta que los hermanos actuaron en defensa propia tras años de abuso sexual, físico y emocional por parte de José, con Kitty como cómplice pasiva.

Los hermanos testifican sobre el abuso, con Lyle alegando que comenzó a los 6 años y Erik afirmando que continuó hasta 1989.

Los fiscales sostienen que los motivos fueron financieros, buscando heredar una fortuna de 14 millones de dólares. Ambos jurados terminan sin acuerdo, declarando juicios nulos.

El segundo juicio

Octubre de 1995 - Marzo de 1996

En el segundo juicio, con un solo jurado, el juez Stanley Weisberg excluye gran parte de las pruebas de abuso, limitando la defensa de “autodefensa imperfecta”.

Los fiscales refuerzan la narrativa de codicia, destacando que Lyle intentó fabricar pruebas falsas.

Los hermanos son declarados culpables de dos cargos de asesinato en primer grado y conspiración. En julio de 1996, son sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y enviados a prisiones separadas.

Apelaciones reiteradas

1998-2018

Los hermanos apelan repetidamente su condena, pero los recursos son rechazados. En 1999, Erik se casa con Tammi Saccoman, quien se convierte en una defensora de su liberación.

Lyle se casa con Anna Eriksson en 1996 (divorciados en 2001) y luego con Rebecca Sneed en 2003. En abril de 2018, Lyle es trasladado al Centro Correccional Richard J. Donovan, donde se reúnen por primera vez desde los asesinatos.

Una carta, otra prueba

Mayo de 2023

Los abogados de los Menéndez presentan una petición de habeas corpus, citando nuevas pruebas: una carta de Erik a su primo Andy Cano, escrita en 1988, donde describe el abuso de su padre, y el testimonio de Roy Rosselló, exmiembro de Menudo, quien alega que José lo violó en los años 80. Estas pruebas refuerzan la narrativa de abuso sexual.

Una serie y un documental

Septiembre-Octubre de 2024

Netflix estrena Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, una serie dramatizada creada por Ryan Murphy, y The Menendez Brothers, un documental dirigido por Alejandro Hartmann con entrevistas a Lyle y Erik desde prisión.

Las producciones generan un renovado interés público, especialmente en redes sociales, donde una nueva generación aboga por la liberación de los hermanos.

Erik critica la serie por “deshonesta” e “inexacta”.

Revisión del caso

Octubre de 2024

El 3 de octubre, el fiscal George Gascón anuncia una revisión del caso, y el 24 de octubre recomienda una resentencia a 50 años con posibilidad de libertad condicional, citando las nuevas pruebas y el buen comportamiento de los hermanos en prisión.

Cambio de enfoque jurídico

Noviembre de 2024 - Mayo de 2025

Gascón pierde la reelección frente a Nathan Hochman, quien se opone a la resentencia, calificando las afirmaciones de autodefensa como “mentiras”.

A pesar de esto, el 13 de mayo de 2025, el juez Michael Jesic resentencia a Lyle (57 años) y Erik (54 años) a 50 años con posibilidad de libertad condicional, bajo la ley de California para delincuentes juveniles (menores de 26 años al cometer el crimen).

Los hermanos, ahora elegibles para libertad condicional, esperan una audiencia ante la junta de palabra el 13 de junio de 2025. Además, una petición de clemencia está pendiente ante el gobernador Gavin Newsom, quien espera la evaluación de la junta.

Impacto cultural y controversia

El caso Menéndez marcó un hito en la cobertura mediática de juicios penales, siendo uno de los primeros en transmitirse en vivo por Court TV.

La serie Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story (estrenada el 19 de septiembre de 2024) y el documental The Menendez Brothers (7 de octubre de 2024) reavivaron el debate sobre si los hermanos fueron asesinos fríos motivados por la codicia o víctimas de abuso que actuaron por miedo.

La serie, protagonizada por Nicholas Chavez (Lyle), Cooper Koch (Erik), Javier Bardem (José) y Chloë Sevigny (Kitty), ha sido criticada por algunos, incluido Erik, por inexactitudes, pero también ha generado empatía hacia los hermanos, especialmente entre jóvenes en redes sociales como TikTok.

Perspectivas divididas

La familia Menéndez está dividida. Más de 20 familiares, incluida Joan VanderMolen, hermana de Kitty, apoyan la liberación, argumentando que un jurado moderno, con mayor comprensión del abuso sexual y el PTSD, habría dictado una sentencia menos severa.

Sin embargo, Milton Andersen, hermano de Kitty, insiste en que los hermanos son “fríos” y deben cumplir su condena original.

El futuro

Con la resentencia, Lyle y Erik aguardan la decisión de la junta de libertad condicional en junio de 2025.

Si se les niega, la vía de clemencia con el gobernador Newsom sigue abierta.

El caso, impulsado por nuevas pruebas y el impacto de Netflix, plantea preguntas sobre la justicia, el trauma y el poder de los medios en la percepción pública.

Mientras tanto, los hermanos expresan remordimiento: “Mi crimen fue inmoral, cruel y brutal”, dijo Erik en 2025. “Estoy profundamente avergonzado de quien era”, agregó Lyle.