Graves daños por un terremoto de 7,3 en la isla de Vanuatu, en el Pacífico Sur

Un fuerte terremoto de magnitud 7,3 sacudió este martes la costa de Vanuatu, un archipiélago volcánico en el Pacífico Sur, y causó daños significativos en la capital, Port Vila.

El sismo se registró a las 12:47 hora local (01:47 GMT) y tuvo su epicentro a aproximadamente 30 kilómetros al oeste de la ciudad, a una profundidad de 57 kilómetros149.

Daños y víctimas

El impacto del terremoto fue devastador. Edificios en Port Vila sufrieron graves daños, incluyendo uno que albergaba las embajadas de Estados Unidos y Francia, cuya planta baja colapsó.

Testigos reportaron haber visto cadáveres en las calles y se teme que el número de víctimas sea elevado, aunque no hay cifras oficiales confirmadas hasta el momento.

La jefa de delegación de la Federación Internacional de la Cruz Roja en el Pacífico informó que al menos seis personas han fallecido y muchos más han resultado heridos.

Réplicas y alertas

Poco después del terremoto principal, se registró una réplica de magnitud 5,5, seguida por otras menores que continuaron afectando la región.

