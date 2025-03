Elon Musk califica a un gobernador de "imbécil" por burlarse de caída de Tesla

Elon Musk arremetió contra el gobernador de Minnesota, Tim Walz, quien se había burlado de la caída del precio de las acciones de Tesla y lo calificó de "imbécil" tras sus dichos.

"O sea, Tim Walz, que es un completo imbécil, estaba corriendo por el escenario con el precio de las acciones de Tesla, que se habían reducido a la mitad, y estaba rebosante de alegría", dijo Musk . “Qué maldad. Qué idiota. Qué imbécil”, ¿A quién le alegra eso?” añadió.

Musk: I mean, have you Tim Walz, who is a huge jerk, running on stage with the Tesla stock price.. What an evil thing to do. What a creep, what a jerk. Like who derives joy from that? pic.twitter.com/essN7FUZkn