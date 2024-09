El supertifón Yagi causó devastación en Vietnam: 82 muertos y 64 desaparecidos

El supertifón Yagi y las subsiguientes inundaciones y devastaciones de tierra en la región septentrional de Vietnam dejaron al menos 82 muertos hasta el mediodía de este martes, mientras que otras 64 personas continuaban desaparecidas, según actualizó el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural del país.

La provincia montañosa de Cao Bang fue la más afectada por estos desastres naturales, con un saldo de 19 muertos y 36 desaparecidos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entre las víctimas mortales también hay 19 de la provincia de Lao Cai, 22 de la de Yen Bai y 9 de la de Quang Ninh.

Otros fallecidos proceden de la capital vietnamita, Hanoi, de la ciudad de Hai Phong y las provincias de Hoa Binh, Hai Duong, Lang Son, Tuyen Quang, Ha Giang y Lai Chau.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según el Departamento de Gestión de Diques y Prevención y Control de Desastres del ministerio, el tifón Yagi, con potentes vientos, dañó 48.337 casas, la mayor parte en la provincia costera de Quang Ninh y la ciudad de Hai Phong.

Se espera que a lo largo del martes y el miércoles aumente el nivel de las aguas en la región septentrional y que varios ríos alcancen el máximo nivel de alerta, según el Centro Nacional de predicción Hidrometeorológica.

/Inicio Código Embebido/

????#Vietnam #China #typhoonYagi Tifón Yagi vientos sostenidos de más de 200km/h impactando en Vietnam: Super Typhoon Yagi is making landfall in Quang Ninh and Hai Phong. Some damages already occurred. Houses were uproofed while glass and iron sheets flew like papers. Some cars… pic.twitter.com/SCZp8T7VPT