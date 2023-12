Al menos 15 muertos y varios heridos tras un tiroteo en una universidad de Praga

Un estudiante armado mató a 15 personas y dejó a varias otras heridas el jueves en una universidad de Praga, dijo la Policía checa, luego de que se hallara el cuerpo del atacante en el área donde ocurrió el incidente.

La Policía dijo que el atacante era un estudiante de la Facultad de Artes de la Universidad Carolina y que aparentemente su padre fue encontrado muerto más temprano, antes del ataque.

Poco después de las 15 (hora local), la Policía checa indicó que estaba respondiendo a un tiroteo en el edificio de la facultad de artes de la Universidad Carolina en la plaza Jan Palach de Praga, antes de informar que el atacante había sido "eliminado".

El servicio de emergencia de Praga había informado inicialmente en la plataforma social X que 11 personas murieron, incluido el atacante, y 11 resultaron gravemente heridas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Petr Nedoma, director de la galería Rudolfinum en una sala de conciertos frente a la plaza Palach, dijo a la televisión checa que vio al agresor armado.

"Vi a un joven en la galería que tenía un arma en la mano, como un arma automática, y disparaba hacia el Puente Manes. Repetidamente, con algunas interrupciones, luego vi cómo disparaba, levantaba las manos y arrojaba el arma hacia la calle, estaba allí, en el paso de peatones", dijo.

La Policía acordonó la plaza y el área adyacente al edificio, ubicado en una zona concurrida de la ciudad que tiene una calle muy transitada que lleva a los turistas a la Plaza de la Ciudad Vieja.

La transmisión en vivo de la televisión checa mostró varias ambulancias y vehículos policiales con luces intermitentes alineados junto al edificio, acompañados por el sonido de sirenas.

/Inicio Código Embebido/

BREAKING: Shooting with multiple fatalities at Charles University's Faculty of Arts in Prague pic.twitter.com/Rs0u9RHsXi