Conmoción en México: una mujer murió tras ser atacada por un tiburón

Una mujer murió tras ser atacada por un tiburón en la bahía de Melaque ubicada en el municipio de Cihuatlán, estado de Jalisco, en México, mientras se realizaba un festival de nado. A pesar de que la víctima no era parte del evento, habría sido arrastrada por el feroz animal.

La tragedia ocurrió el pasado sábado cerca de las 11 horas, mientras se realizaba un festival de nado.

Minutos más tarde emergió del mar ya sin vida y sin su pierna izquierda, que fue arrancada de una sola mordida.

Al percatarse de la situación, un grupo de lancheros trató de ayudarla, la llevaron a la orilla de la playa, pero ya era demasiado tarde: yacía sin vida.

