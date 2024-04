Instituto: Dabove anunció que no va a renunciar aunque pierda con River

Diego Dabove afirmó que no piensa en renunciar a su cargo aunque pierda ante River. Así se lo confirmó a Cadena 3 en el Predio La Agustina este jueves por la mañana.

El encuentro será el lunes por la noche en el Monumental de Alta Córdoba, y "la Gloria" llega con una terrible racha de 5 derrotas consecutivas y de 7 caídas en los últimos 9 partidos.

Al ser consultado por Cadena 3 si pensaba renunciar en caso de una derrota ante el equipo de Martín Demichelis, Dabove fue tajante: "No, para nada".

"Obviamente me hago cargo de esta racha donde no hemos sumado, pero lo que me muestra el equipo son sensaciones absolutamente positivas. Hemos perdido por detalles. Es difícil que te toquen estas rachas, pero aparecen. No voy a salir corriendo por una situación negativa como esta. Lo que se ve en el día y en cómo compite el equipo no tiene nada que ver con los resultados", agregó el director técnico.

El entrenador también aseguró tener el respaldo de la Comisión Directiva: "Con ellos tengo charla diaria. Tienen la tranquilidad de que el proceso el positivo".

"Cada partido termino con una autocrítica de que podría haber hecho algo más", se sinceró, al ser consultado por la mala racha que atraviesa el equipo. Pero también afirmó que merecen tener "3 o 4 puntos más". "Si nos ponemos finos, solo nos superó Vélez en el primer tiempo, y Talleres de Escalada después del empate, donde nosotros estábamos más cerca del segundo que ellos del primero. Y el final del partido de Argentinos también, donde íbamos ganando a 7 minutos del final", añadió.

Respecto al partido que se viene, Dabove analizó: Es lindo que venga un equipo como River a nuestra cancha, va a tener un lindo marco con ubicaciones agotadas. Va a ser un partido muy complejo".

Instituto recibirá al "Millonario" el próximo lunes a las 20 en Alta Córdoba.