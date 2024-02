Macario, de la UIC: “Hay reformas necesarias para sacarnos de la decadencia”

El presidente de la Unión industrial Argentina (UIC), Luis Macario, en diálogo con Cadena 3, expresó sobre la ley ómnibus: “Hay preocupación en todas las cámaras empresarias. Había propósitos y objetivos muy ambiciosos, que se presentaron con bombos y platillos, con un esfuerzo enorme del sector privado. Es como que estamos de nuevo en el punto de partida”.

El empresario agregó: “Me da la sensación de que la dirigencia política no toma conciencia del nivel de gravedad que existe en la Argentina y no tiene un comportamiento que esté a la altura de las circunstancias”.

“Estamos a dos meses de la asunción del nuevo presidente. Quedan cuatro años. Debe haber una racionalidad y permitir que exista un diálogo entre los principales actores de las diferentes fuerzas políticas, que encauce denominadores comunes. Pareciera algo infantil lo que sucedió ayer”, enfatizó Macario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, expresó: “El Gobierno no puede gestionar a espaldas del Congreso, porque nuestro sistema es republicano y federal, así como los gobernadores deben entender que hay un presidente que quiere llevar adelante un determinado plan y para el cual fue votado”.

“Hay reformas que son absolutamente necesarias para sacar al país de la decadencia y la caída que tenemos desde hace mucho tiempo”, expresó el presidente de la UIC.

“Milei está mostrando lo que mostró previamente. Debe aceptar que es el presidente y no puede tratar de 'traidores' y no publicar cosas de las cuales después no se puede volver atrás. No contribuye a nivel de armonía”, afirmó.

“Hay 46 millones de argentinos, un nivel elevado, que están bajo el nivel de pobreza”, agregó el empresario

Y finalizó: “Debe haber cierta seguridad para que haya certidumbre. Sin eso, es difícil que vengan capitales, porque no hay seguridad jurídica ya que todo está atado con alambre”.

Entrevista de "Informados, al regreso".