Piden alejarse de los ríos por las crecidas tras las fuertes lluvias en Córdoba

Por las intensas lluvias de las últimas horas en el valle de Punilla, en la provincia de Córdoba, las autoridades han solicitado circular con precaución y alejarse de los ríos debido a las crecidas.

Este lunes en horas de la tarde se registraban aumentos en el caudal de los ríos, San Antonio, Cosquín y Los Chorrillos, que alimentan al lago San Roque. Además, hubo crecidas en el río Santa Rosa, en el valle de Calamuchita.

El río San Antonio registraba una crecida de 4 metros; el Cosquín, 2,5 metros; mientras que Los Chorrillos creció un metro y medio.

En Punilla, un auto fue arrastrado unos metros por la corriente y los bomberos intervinieron para el rescate. Afortunadamente, no había ocupantes en el interior del vehículo.

Viva la Radio Crecieron los ríos en el valle de Punilla luego de las intensas lluvias Video

En las distintas costas se encuentra trabajando el personal de Departamento de Unidades de Alto Riesgo de la Policía de Córdoba en materia de prevención y limpieza de los márgenes de los ríos, quienes solicitaron a la población acatar las recomendaciones de las autoridades.

Hasta el momento, cayeron unos 44 milímetros en la zona de las Sierras Grandes.

"La creciente llegó a su pico máximo por estas horas y no creemos que haya grandes variaciones, como mucho puede ser un metro. Hay que tener precaución y no acercarse a los ríos para evitar riesgos. No hay que romper vallas y se debe prestar atención a indicaciones de los bomberos. Todos los cuarteles y ETAC están en los ríos advirtiendo a la población", dijo el vocero de Riesgo Climático de Córdoba, Roberto Schreiner, a Cadena 3.

Informe de Abelardo Fonseca. Entrevista de Luis Fernández Echegaray.