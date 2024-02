Qué son los Juegos Invictus donde coincidieron Michael Bublé y el príncipe Harry

Los juegos Invictus fueron creados por el Principe Harry, duque de Sussex, en 2014 para ayudar y motivar la práctica del deporte en veteranos y heridos de guerra.

Se trata de unos juegos adaptados internacionales con una serie de deportes adaptados como basquet en silla de ruedas, voley sentado y remo en el interior, así como esquí adaptado, rugby en silla de ruedas, ciclismo, atletismo, tiro al arco, entre otros.

El objetivo del mismo era demostrar el poder del deporte para inspirar la recuperación, rehabilitación y demostrar la vida más allá de las discapacidades. Según dijo en la inauguración el Príncipe Harry, el objetivo a largo plazo también era asegurar que las tropas heridas no son olvidadas desde la implicación de Gran Bretaña en la Guerra en Afganistán.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En los Juegos Invictus, durante siete días, militares heridos de todo el mundo, tanto en activo como veteranos, se convierten en paraatletas para competir en el evento. De hecho varios de los competidores tienen aspiraciones para paralímpicas.

"[A través del Para deporte] descubres cosas de ti mismo que no sabías, habilidades y capacidades que no tenías, desbloqueas tu potencial y tu rendimiento. Ustedes y sus familias vuelven a formar parte de un equipo", manifestó el Príncipe Harry, durante su discurso en directo para clausurar la jornada en el Merkur Spiel-Arena, en Düsseldorf, durante la inauguración de los juegos.

Este año, en el marco del evento Invictus Games One Year to Go, los duques de Sussex, Harry y Meghan, decidieron compartir la jornada con una de las parejas más icónicas de Canadá, la actriz argentina Luisana Lopilato y el cantante Michael Bublé.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/