Cómo fue el encuentro de Luisana Lopilato y Michael Bublé con el Príncipe Harry

El Príncipe Harry y Meghan Markle decidieron llevar una vida lejos de la Corona Británica y si bien ahora fijaron su residencia en Montecito, California, estuvieron un tiempo viviendo en Vancouver, Canadá y siempre son bien recibidos en ese país.

En el marco del evento Invictus Games One Year to Go, los duques de Sussex decidieron compartir la jornada con una de las parejas más icónicas de Canadá, la actriz argentina Luisana Lopilato y el cantante Michael Bublé.

El evento lo creó el Príncipe Harry con el fin de ayudar a ex combatientes que quedaron heridos por la guerra para que puedan participar de deportes adaptados a sus capacidades, como por ejemplo básquet en silla de ruedas.

La primera salida de las parejas se dio el jueves pasado por la noche en una cena que compartieron en un exclusivo restaurante donde el chef que los recibió destacó que “fueron extremadamente amables. Vinieron y hablaron con el personal de cocina, fueron muy respetuosos al dejarme elegir la comida. Les pregunté si había alguna alergia o alguna cosa que no le apeteciera tener, y Meghan dijo: ‘me encanta la comida picante’. A Michael Bublé le encantaban los champiñones, por ejemplo, y a Harry le encantaban los kebabs”.

Un día después de la cena, las parejas fueron al Vancouver Curling Club ubicado en el Centro Comunitario Hillcrest, donde los hombres jugaron al Curling, un popular juego canadiense que se practica sobre silla de ruedas, mientras las mujeres charlaron.

Michael Bublé y el príncipe Harry jugaron al Curling.

Esa noche compartieron otra cena y el cantante interpretó "My Way" para todos los presentes, para luego dedicarle unas palabras al Príncipe Harry y pedir por la pronta curación del Rey Carlos, que está haciendo un tratamiento contra el cáncer. “Quién diría, los sueños pueden hacerse realidad cuando la vida te dice que estás lejos de haber terminado. Nada te domina. En Invictus Games juegas a tu manera. Un hombre, un plan que cambia la vida, hace todo lo que puede, es un visionario. Nuestros deseos de curación para tu papá. Te has ganado cada día el derecho a decir -como la canción- ‘lo hice a mi manera’”, sostuvo el músico.