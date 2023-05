Martín Caparrós reveló el motivo por el cual ahora usa silla de ruedas

El aclamado escritor argentino Martín Caparrós contó en su columna del programa que conduce Ernesto Tenembaum Y ahora quién podrá ayudarnos (Radio Con Vos) porqué ahora es usuario de silla de ruedas y los problemas de accesibilidad que existen en Buenos Aires.

“Tengo un problema neurológico por el cual los músculos de las piernas no me sostienen como deberían, no hacen lo que deberían. Es muy extraño porque yo les doy las órdenes que siempre les he dado, y que uno da a sus partes del cuerpo sin pensarlo, y no lo hacen”, reveló.

En marzo, recibió el Premio Ortega y Gasset a la trayectoria en Valencia, España, paías donde vive y allí se lo vio en silla de ruedas.

Según indicó todavía no sabe de qué se trata esta condición, ni cómo va a evolucionar, por lo que intenta "vivir lo mejor posible sentado".

“Es muy fuerte darse cuenta de que ese mecanismo que siempre funcionó ha dejado de funcionar. Uno toma conciencia de que existía, de que uno lo usaba sin pensar. Bueno, me cuesta mucho caminar ahora, camino un poquito pero me cuesta muchísimo, y entonces estoy mucho mejor en la silla de ruedas”, confesó.

En otra línea, el escritor de 65 años valoró su propia capacidad de adaptación al manifestar: "Cuando nos ponemos frente a situaciones límites, descubrimos que teníamos más recursos de los que pensábamos”.

“Si uno se imagina en situaciones un poco dramáticas, diversas, no exactamente la que le puede tocar, yo me pensaba: ‘Voy a estar desesperado, hundido, imposibilitado de cualquier cosa’. Y no", reflexionó.

“A mí me sorprendió. Yo pensé que iba a andar llorando por los rincones y no, trato de hacer todo lo que puedo”, agregó.

Con su tono siempre crítico también se refirió a la movilidad en la ciudad de Buenos Aires y criticó: "Es fácil engañar a mucha gente, uno no se da cuenta de eso hasta cuando tiene que ir en silla de ruedas, 99% de la gente no va. Entonces ves las bajadas en todas las calles en Buenos Aires, hasta que querés usarlas para lo que están hechas y te das cuenta que no sirven, están hechas chantamente, tienen un agujero en el cual te vas de boca”.