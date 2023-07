Maju Lozano contó que tiene autismo: "Me sucedían cosas que no entendía"

Este viernes Maju Lozano se despidió de la conducción de su programa “Todas las tardes” y reveló ante las cámaras que fue diagnosticada con autismo a los 51 años.

La conductora vistió de azul, color que representa la condición del espectro autista y contó: “Hace un tiempo muy largo vengo transitando un momento personal. No quiero llorar porque no es algo triste, es algo que gracias a Dios me trajo mucho alivio, mucho alivio a mis amigos, a mi familia, a Juan (su pareja), a mi hijo, a mi hermana y a mis allegados”.

“Hace muchísimo tiempo, más de dos años, que yo venía con muchas inquietudes, es algo que me venía atravesando desde muy chica, tanto que hasta en un momento pensé que era adoptada y recurrí a varias cosas para saber realmente de dónde venía”, relató.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Y explicó: “Siempre me sentí, desde muy chica, que era un mundo al cual no pertenencia, que no había grupos donde a mí me identificaran con ciertas cosas y me sucedían cosas que no entendía, como no tolerar el color rojo, no comer frutillas ni arándanos o no poder ponerme ropa roja, por ejemplo”.

Según describió esta búsqueda la llegó a investigar y así obtuvo un diagnóstico que le brindó alivio y entendimiento. “Hace un tiempo, desde el año pasado, vengo investigando mucho y charlando mucho y el 5 de mayo, que es el día de mi nuevo cumpleaños, porque así me lo dijo mi terapeuta, tuve el gran alivio, que para mí solo fue felicidad, alivio y entendimiento, ese día llegó la alegría a mi vida, fui diagnosticada con autismo”, anunció.

“Soy autista. Para mí es volver a nacer, es reconstruir 51 años de dudas, de buscar explicaciones donde no las había”, remarcó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/